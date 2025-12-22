À ne pas rater : voici les animes qui vont sortir pour 2026

2026 n’est pas seulement réservée aux gamers en herbe : les fans d’animation japonaise vont également se régaler. Suites de franchises emblématiques, nouvelles adaptations de mangas populaires composeront un calendrier particulièrement dense dès les premières semaines de la nouvelle année. Voici un tour d’horizon de ce qui attend les spectateurs.

Jujutsu Kaisen – Saison 3

Oui, Itadori et compagnie sont de retour pour se faire du démon ! Prévue pour le 8 janvier 2026 sur Crunchyroll, la troisième saison de Jujutsu Kaisen adaptera l’arc du Culling Game, l’un des plus denses du manga de Gege Akutami. Cette nouvelle phase narrative introduit de nombreux combattants et repose sur une mécanique de jeu mortel, marquant un tournant encore plus sombre pour la série.

La nouvelle bande-annonce de l’anime est déjà disponible, avec King Gnu. La voici :

Hell’s Paradise – Saison 2

3 ans après les événements de la première saison, Hell’s Paradise poursuivra l’exploration de l’île mystérieuse et de ses secrets. La saison 2 de l’anime sortira le 11 janvier 2026 sur Crunchyroll, et approfondira les thématiques de survie, de foi et de transformation corporelle faisant l’identité visuelle et narrative de l’œuvre.

Ci-dessous le trailer :

Fate/strange Fake

Fate/strange Fake est une série animée issue de la franchise Fate, adaptée du light novel de Ryohgo Narita. L’histoire met en scène une version altérée de la traditionnelle Guerre du Saint-Graal, se déroulant cette fois-ci aux États-Unis, où des mages et leurs Servants s’affrontent dans un conflit chaotique et mystérieux.

La diffusion régulière de l’anime débutera le 3 janvier 2026 au Japon et simultanément sur Crunchyroll.

Black Clover – Nouvelle saison

Après une longue absence télévisuelle, Black Clover signera son retour en 2026. Cette nouvelle saison reprendra l’intrigue là où la série s’était arrêtée, avec un accent renforcé sur les conflits à grande échelle et l’évolution d’Asta face à des menaces toujours plus puissantes.

One Piece – l’Arc Elbaf en anime dès 2026

À partir d’avril 2026, One Piece entrera officiellement dans l’arc d’Elbaf, territoire légendaire des géants évoqué depuis de nombreuses années dans le manga. Cette nouvelle saga marque une étape narrative majeure dans la dernière phase de l’œuvre d’Eiichiro Oda.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Disponible à partir du 19 mars 2026 sur Netflix, l’adaptation de Steel Ball Run transpose pour la première fois cette partie culte du manga en animation. Elle se déroulera dans une Amérique alternative, avec un ton plus mature radicalement différente des précédents arcs. Bonus : l’anime durera 47 minutes.

Voici la nouvelle bande-annonce :

Moi, quand je me réincarne en Slime

Le meilleur pour la fin ! Après plusieurs projets intermédiaires, Rimuru Tempest fera enfin son retour sur le petit écran. L’anime sortira à partir d’avril 2026, au cœur de la saison printanière de l’animation japonaise.

Contrairement aux formats classiques de l’anime télévisé, la saison 4 de Moi, quand je me réincarne en Slime adoptera une structure étendue sur cinq cours. Les deux premiers seront diffusés de manière consécutive dès avril 2026. Le reste sera ensuite réparti sur une période plus longue avec des pauses. Attendons-nous donc à une diffusion globale jusqu’en 2027, voire au-delà.

Cette nouvelle saison s’inscrit également dans un contexte plus large. En effet, elle succède à la sortie d’un second long métrage d’animation, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Blue Sea. L’anime sortira en février 2026 au Japon, et servira de transition narrative et de relance avant le début de la diffusion télévisée.

Alors, quel anime vous attendez le plus pour 2026 ? Dites-le nous dans les commentaires !