Workspace Intelligence : Google fusionne Gemini avec l’écosystème Workspace pour doper votre productivité

Google franchit un cap historique dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de ses outils de travail. Lors de l’événement Google Cloud Next, le géant de Mountain View a dévoilé Workspace Intelligence, une couche technologique profonde qui connecte nativement l’agent Gemini à l’ensemble de vos données professionnelles. Cette innovation permet à l’IA de naviguer en temps réel entre vos emails, vos documents, vos calendriers et vos conversations pour offrir une assistance contextuelle sans précédent.

Ask Gemini in Chat : le nouveau centre de pilotage de votre flux de travail

L’interface Google Chat devient désormais le point d’entrée unique pour piloter l’ensemble de la suite collaborative. Grâce à la fonctionnalité Ask Gemini in Chat, les utilisateurs interagissent avec l’IA en langage naturel pour exécuter des tâches transversales complexes. Cette centralisation élimine le besoin de basculer manuellement entre les différents onglets de navigation.

Par ailleurs, Gemini propose désormais un briefing quotidien personnalisé qui met en lumière les tâches urgentes et les messages non lus les plus pertinents. L’outil gère aussi la planification de réunions intelligentes en analysant les disponibilités de chaque participant directement dans Google Calendar. Par ailleurs, la recherche de fichiers gagne en efficacité car l’IA retrouve vos documents à partir de simples descriptions textuelles. Et ce, tout en s’interconnectant avec des plateformes tierces comme Salesforce ou Jira. Cette évolution s’inscrit dans la lignée des récents efforts de la marque, comme lorsque Google déploie l’application native Gemini pour macOS. Cela facilite ainsi l’accès à l’IA hors du navigateur.

Une transformation profonde des applications Docs, Sheets et Gmail

La couche Workspace Intelligence insuffle de nouvelles capacités spécifiques à chaque application de la suite Google. Dans Google Docs, l’IA transforme vos données brutes en infographies professionnelles. De plus, elle harmonise le style visuel de vos documents en éditant plusieurs images simultanément. Elle applique également de manière autonome les corrections suggérées au sein des commentaires pour accélérer la finalisation des projets.

Google Sheets bénéficie d’une automatisation accrue puisque Gemini construit des feuilles de calcul entières sur simple requête. L’IA remplit également intelligemment les colonnes en déduisant les informations manquantes. Du côté de la messagerie, Gemini révolutionne Gmail en triant les messages par ordre de priorité et en synthétisant les informations essentielles issues de fils de discussion multiples. Google Drive complète ce dispositif en permettant à l’IA d’accéder au contexte global d’un projet via les « Drive Projects« . Ces derniers regroupent les fichiers et emails pour répondre à toute question spécifique sur vos ressources stockées.

Une sécurité renforcée et un contrôle total des données d’entreprise

Google place la confidentialité au cœur de Workspace Intelligence en s’appuyant sur l’infrastructure sécurisée existante de la suite. L’entreprise garantit que les données des utilisateurs ne servent jamais à l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle ni à des fins publicitaires. Gemini respecte scrupuleusement les droits d’accès en vigueur au sein de l’organisation. Concrètement, l’agent ne génère des réponses qu’à partir des contenus que l’utilisateur possède l’autorisation de consulter.

Par conséquent, les administrateurs conservent un contrôle granulaire sur le système. Ils peuvent verrouiller géographiquement le stockage et le traitement des données. Par exemple, pour répondre aux normes européennes de protection des données. Le chiffrement côté client assure une protection supplémentaire pour les informations les plus sensibles. Enfin, la console d’administration permet de désactiver sélectivement l’accès de l’IA à certaines sources comme Drive ou Calendar. Cela offre ainsi une flexibilité totale selon les besoins réglementaires de chaque structure.