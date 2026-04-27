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L’énergie solaire domestique facile et abordable séduit la Belgique

il y a 15 heuresDernière mise à jour: 26 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
L’énergie solaire domestique devient accessible à tous grâce à EcoFlow et IKEA Belgique.

L’énergie solaire domestique évolue en Belgique. Grâce à un partenariat entre EcoFlow et Svea Solar, l’achat et l’installation de kits solaires deviennent simples et accessibles. Proposée chez IKEA Belgique, cette nouvelle gamme attire déjà de nombreux foyers en quête de solutions écologiques et économiques.

Une nouvelle ère pour l’énergie solaire domestique en Belgique

Désormais, chaque foyer peut produire sa propre énergie solaire domestique. La solution EcoFlow STREAM Series transforme l’accès à l’énergie renouvelable.
Les nouveaux kits sont spécialement conçus pour les appartements, balcons et petits espaces extérieurs. Inutile d’avoir un toit ou des connaissances techniques. Il suffit de brancher le kit sur une prise électrique standard. Cela ouvre de nouvelles possibilités à tous, même aux locataires ou habitants ne souhaitant pas de travaux.

Des kits solaires plug-and-play accessibles à tous

Disponible sur le site IKEA Belgique, cette offre innovante rend l’énergie solaire plus accessible que jamais. Les prix démarrent à 349 €. Plusieurs options existent pour s’adapter à tous les budgets, de 249 € à 1500 €.

  • Montage simple, sans installation complexe
  • Adapté aux familles, couples ou personnes seules
  • Jusqu’à 15 % de remise pour les membres IKEA Family

Ces kits plug-and-play répondent donc à une réelle demande. Ils permettent de réduire sa facture d’électricité tout en faisant un geste pour la planète.

Stockage intelligent pour une indépendance énergétique accrue

La STREAM Series d’EcoFlow ne se contente pas de produire de l’énergie. Elle propose un système de stockage intelligent à haute capacité. L’électricité produite dans la journée est stockée pour être utilisée le soir.
Cela augmente l’autoconsommation et limite l’achat d’électricité externe. De plus, des panneaux pliables et batteries portables existent aussi pour le camping ou des usages professionnels.

En résumé, l’énergie solaire domestique devient une option concrète et accessible pour tous les Belges. Grâce à EcoFlow, Svea Solar et IKEA Belgique, adopter une énergie propre n’a jamais été aussi simple. Ce pas vers l’autonomie énergétique est aussi une manière de préparer un avenir plus durable et économique.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 15 heuresDernière mise à jour: 26 avril 2026
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