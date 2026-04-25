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XAUE transforme positivement l’or physique en actif à rendement

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 25 avril 2026
2 minutes de lecture
XAUE permet désormais de générer des rendements sur l’or physique de façon sécurisée.

Le monde des cryptomonnaies continue d’évoluer à grande vitesse. La fondation Aurise marque un nouveau tournant avec le lancement de XAUE. Ce jeton permet enfin de générer des rendements sur de l’or physique, un actif jusque-là réservé à la pure conservation. Découvrons comment cette innovation pourrait bien transformer votre façon d’investir dans l’or.

XAUE : une innovation pour générer des rendements sur l’or

Avec le lancement de XAUE, la fondation Aurise introduit un jeton aurifère générateur de rendement, basé sur Ethereum. Ce jeton agit comme une couche de trésorerie pour Tether Gold (XAU₮). Contrairement à la détention d’or traditionnel, XAUE permet de gagner un rendement natif sur vos investissements. Ainsi, il transforme l’or, un actif non productif par nature, en opportunité de revenu passif, tout en restant adossé à la valeur réelle de l’or physique.

Comment XAUE transforme l’or physique en actif productif

XAUE fonctionne grâce à un mécanisme de taux de change évolutif. Voici comment :

  • Vous déposez un token XAU₮ pour obtenir 1 000 XAUE.
  • Au fil du temps, si le rendement annuel est de 2%, la réserve grimpe à 1,02 XAU₮.
  • L’offre de jetons reste fixe mais leur valeur augmente, créant un effet de capitalisation automatique.

Ce modèle pousse l’or physique sur la blockchain et optimise son utilisation. Il devient ainsi un actif productif, adapté aux nouveaux besoins institutionnels.

L’importance de la transparence et de la sécurité chez XAUE

La fondation Aurise mise sur la sécurité et la transparence. XAUE est adossé à de l’or physique ou à du XAU₮, avec suivi des réserves et audits réguliers. Toutes les opérations sont conformes aux normes AML/KYC afin d’assurer un haut niveau de contrôle. Seules les institutions vérifiées peuvent accéder à XAUE, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Les utilisateurs bénéficient d’un protocole sécurisé, transparent, et conforme aux exigences modernes.

En résumé, XAUE révolutionne l’investissement dans l’or en rendant possible la génération de rendements passifs et sûrs. Ce jeton ouvre de nouvelles perspectives pour les institutions cherchant à combiner sécurité et rentabilité. Avec les garanties de la fondation Aurise, XAUE pourrait bien devenir une référence de l’or numérique sur la blockchain. Restez attentif à cette innovation majeure du secteur financier.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 25 avril 2026
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