X Square Robot surprend avec son robot domestique intelligent et prometteur

L’arrivée prochaine de robots intelligents dans nos maisons n’est plus un rêve lointain. Portée par des soutiens majeurs comme Alibaba et Xiaomi, X Square Robot présente une technologie révolutionnaire. La société prévoit de lancer ses premiers robots domestiques dans seulement 35 jours. Découvrons les grandes étapes de cette innovation qui pourrait bien transformer notre quotidien.

Lancement de Wall-B : une nouvelle génération de robots IA

Wall-B est le nouveau modèle phare de X Square Robot. Ce robot utilise une intelligence artificielle incarnée, spécialement conçue pour la vie à la maison. Contrairement aux anciens robots limités à des tâches répétitives, Wall-B sait réagir à différentes situations. Le robot peut, par exemple, arranger des fleurs tout en ajustant ses mouvements en temps réel. Cela montre sa capacité à s’adapter, même quand l’environnement change soudainement autour de lui.

World unified model : une approche intégrée et innovante

L’innovation de X Square Robot repose sur le World Unified Model (WUM). Cette technologie combine plusieurs capacités essentielles :

Vision

Langage

Action

Prédiction physique

Contrairement aux systèmes classiques qui séparent ces éléments, WUM les intègre dès le départ. Ce modèle s’inspire de l’apprentissage humain. Comme un bébé, le robot apprend par l’expérience et l’interaction simultanée avec le monde réel, ce qui améliore rapidement ses performances.

Déploiement imminent des robots X Square dans les foyers

Le plus impressionnant reste l’annonce : les robots X Square arriveront dans les foyers dans 35 jours. Cette étape marque le début d’une nouvelle ère pour la robotique domestique. Le robot doit apprendre à évoluer dans des environnements imprévisibles. Pour y parvenir, il s’entraîne dans des maisons réelles, sans préparation, avec toutes les complications du quotidien : objets déplacés, obstacles, activités humaines spontanées.

En conclusion, X Square Robot accélère l’intégration de la robotique dans la vie quotidienne. Avec Wall-B et le World Unified Model, la société repousse les limites de l’intelligence artificielle domestique. La commercialisation imminente de ces robots promet de faciliter la vie, tout en posant les bases d’un futur connecté et intelligent à la maison. Il est temps de se préparer à accueillir ces nouveaux assistants chez soi.

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