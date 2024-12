Apple nous prépare cinq nouveaux produits pour début 2025 !

Apple continue de redéfinir l’innovation avec une nouvelle série de produits qui arrivent en début 2025. Voici un aperçu des produits pressentis !

Le MacBook Air M4 : puissance et autonomie améliorées pour un usage quotidien fluide

Le MacBook Air M4 arrive avec des améliorations notables, visant à offrir une expérience plus fluide et rapide. Ce modèle sera équipé de la toute nouvelle puce M4, garantissant des performances bien supérieures à celles de son prédécesseur. La configuration de base proposera 16 Go de RAM, une capacité largement suffisante pour gérer les tâches les plus exigeantes. De plus, une option d’écran Nano-texture sera disponible, idéale pour ceux qui recherchent une meilleure qualité d’affichage.

La caméra 12 MP Center Stage est un autre ajout intéressant. Elle permettrait de faire des appels vidéo de meilleure qualité, avec un cadrage plus intelligent. En plus de ces améliorations, l’autonomie du MacBook Air devrait connaître une nette progression grâce à la puce M4. Ce modèle sera disponible en deux tailles d’écran : 13 pouces et 15 pouces. Sa sortie devrait se faire en mars 2025.

Apple pourrait enfin dévoiler l’iPhone SE 4

L’iPhone SE 4 se positionne comme l’un des modèles les plus attendus de 2025. Ce smartphone intègre des caractéristiques haut de gamme avec un prix aux alentours de 499 $. Il adopte un design proche de l’iPhone 14, avec un écran OLED de qualité supérieure et la disparition du bouton Home. En effet, ce dernier est remplacé par Face ID et une encoche.

Sous le capot, l’iPhone SE 4 sera équipé de la puce A18. Ce processeur performant se trouve également dans l’iPhone 16. L’appareil photo principal de 48 MP, similaire à celui de l’iPhone 16, offre des performances exceptionnelles pour la photographie mobile. Avec 8 Go de RAM, il offrira une fluidité d’utilisation impressionnante et une expérience similaire aux modèles plus coûteux.

Le HomePad : une nouvelle expérience connectée à la maison

Le HomePad représente un véritable changement dans l’approche d’Apple des produits connectés à la maison. Ce nouveau dispositif prendra la forme d’un écran intelligent. Il vise à faciliter la gestion de la maison et à offrir une meilleure interaction avec Siri. L’objectif est de centraliser les contrôles de la maison tout en intégrant des applications comme Safari, Musique et Notes, mais sans l’App Store, afin de privilégier un usage simplifié.

L’interface utilisateur du HomePad sera une fusion entre watchOS et iOS, permettant un affichage dynamique qui s’adapte à la proximité de l’utilisateur. Il sera également doté d’une caméra FaceTime, de haut-parleurs de qualité et d’une batterie pour une utilisation mobile. Ce produit devrait être lancé en mars 2025, marquant un tournant dans l’écosystème des produits Apple pour la maison connectée.

L’iPad de 11e génération : un modèle accessible avec des performances boostées

L’iPad de 11e génération devrait faire son apparition au début de 2025, après une année 2024 sans véritables mises à jour majeures. Ce modèle apportera des améliorations significatives, notamment un nouveau processeur A-series plus rapide et 8 Go de RAM, permettant une meilleure gestion des applications multitâches et des performances globales accrues. Ce modèle sera l’option idéale pour les utilisateurs recherchant un iPad d’entrée de gamme avec des performances optimisées.

En plus de la puce plus rapide, l’iPad 11e génération devrait également être compatible avec la nouvelle puce de connectivité sans fil d’Apple, améliorant la vitesse et la stabilité des connexions Wi-Fi et Bluetooth. Bien que les détails précis restent encore flous, cet iPad s’annonce comme une évolution logique et attendue de l’iPad d’entrée de gamme d’Apple.

Autres lancements possibles : Apple Watch SE 3 et nouveaux produits Home

Apple pourrait en profiter pour dévoiler plusieurs autres produits en début d’année, notamment l’Apple Watch SE 3, qui n’a pas vu de mise à jour depuis 2022. Un lancement en mars ou avril semble probable, surtout en complément de l’iPhone SE 4, créant une sortie en tandem pour séduire une large base de consommateurs.

D’autres produits comme un iPad Air M3 ou des mises à jour pour le HomePod mini 2 et l’Apple TV 4K pourraient aussi voir le jour. Ces appareils viendraient enrichir l’écosystème Apple pour la maison connectée, dont le HomePad serait le produit phare.