MacBook Pro 13″ – Une cuvée Apple 2020, signe de nouveautés

Apple a décidé de mettre en vente la nouvelle version du MacBook Pro 13″. Un choix qui peut étonner étant donné la situation. Par ailleurs, la surprise fut grande à l’annonce de cette version du MacBook Pro 13″. Précédemment, une soi-disant version 14 pouces devait arriver. Toutefois nous avons le droit à une mise à jour du MacBook Pro 13″. De l’extérieur, le changement majeur provient du clavier. Nous pouvons enfin jouir du retour très attendu du clavier ciseaux sur les MacBook Pro 13″ de 2020.

En matière de hardware, le seul changement de l’entrée de gamme provient du stockage. Nous pouvons enfin souffler avec 256 go de stockage contre 128 Go auparavant. L’entrée de gamme commence à 1499 €. La version du MacBook Pro 13″ avec 520 Go commence à 1749 €. Le stockage de l’entrée de gamme peut augmenter à 1 To en rajoutant 500 € ou 1000 € pour un espace de stockage avec 2 To. D’ailleurs, l’augmentation de mémoire vive de 8 Go à 16 Go coûte dorénavant 125 € au lieu de 250 €.

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux processeurs de ce nouveau MacBook Pro 13″

Les modèles haut de gamme sont également mis à l’honneur. Au programme, 512 Go de stockage pour la version basique ou 1 To. Au niveau du processeur, ils ont le droit à la 10e génération de processeur. En effet, nous accueillons un i5 de 10e génération quadricœurs cadencé à 2 GHz et en option un i7 de 10e génération cadencé à 2,3 GHz pour 250 € en plus. La mémoire vive a également le droit à une mise à niveau. Les 8 Go en LPDDR3 cadencée à 2 133 MHz sont remplacés par 16 Go en LPDDR3 cadencée à 3 733 MHZ. Un ajout de 300 € vous permettra de mettre 32 Go dans ce nouveau MacBook Pro 13″.

Pour le stockage, comptez un rajout de 500 € pour une capacité de 2 To et 1 250 € pour avoir 4 To de stockage. Ils peuvent être commandés à partir d'aujourd'hui sur le site d'Apple. Les expéditions seront dans un premier temps pour les modèles avec deux ports Thunderbolt dès le 12 mai. Les modèles avec quatre ports Thunderbolt entre le 14 et 22 mai.