Derniers jours pour profiter du forfait mobile Sosh 80 Go à 15€

Mis en place depuis quelques semaines, le forfait mobile Sosh 80 Go bat son plein. Une offre complete disponible jusqu’au 25 mai pour un prix attractif de 14,99€ par mois.

Forfait mobile 80 Go Sosh

Sosh, opérateur mobile low cost d’Orange, maintient encore pendant quelques jours sa série limitée 80 Go. Comme son nom l’indique, le forfait mobile se compose de 80 Go de données mobiles. Une quantité largement suffisante pour tout utilisateur d’internet durant une période d’un mois. A l’étranger, 8 Go vous seront alloués (Europe et DOM). On retrouve ensuite les classiques appels, SMS et MMS illimités en France et vers l’Europe et les DOM. Si vous êtes intéressé par ce forfait mobile, sachez qu’il est disponible jusqu’au 25 mai 9 heure. Son prix est de 14,99€par mois même après un an.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

