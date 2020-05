Nouveautés Netflix de la semaine: Blood & Water, Dynastie, Control Z…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 21 de 2020*. Au programme: Blood & Water, Dynastie, Control Z, The Lovebirds et bien d’autres.

Nouveautés Netflix – Semaine 21 (2020)

Séries

Sweet Magnolias – Saison 1

Type : Drame – Romance

Synopsis : Inspiré des romans Sweet Magnolias de Sherryl Wood, cette nouvelle série prend place dans la ville de Senerity au dud des États-Unis. Afin de ne pas se laisser abattre par leurs déceptions sentimentales et problèmes professionnels, trois amies d’enfance, Maddie, Helen et Dana Sue, décident de s’associer afin de restaurer une vieille demeure en Spa.

Quelle Histoire ! – Saison 1

Type : Documentaire

Synopsis : Le monde a beaucoup évolué durant ces dernières décennies. Que ce soit au niveau des avancées technologiques, scientifiques ou même sociales, Quelle Histoire ! redonne vie à des inforgraphies et images d’archives

Blood & Water

Type : Drame – Thriller

Synopsis : Vivant dans l’ombre de sa sœur disparue à la naissance, Puleng Khumalo, arrive dans un tout nouveau lycée hupé de Cap Town. Elle y fera la rencontre de Fikile Bhele, une nageuse star qui lui ressemble étrangement beaucoup.

Control Z – Saison 1

Du jour au lendemain, les secrets les plus intimes des élèves d’un lycée sont divulgués. Un évènement qui va chambouler l’ensemble de l’hémicycle et des groupes au sein de l’établissement. Sofia, une jeune fille solitaire va chercher à trouver l’identité du hacker ayant dévoilé toutes ces informations.

Dynastie – Saison 3

Type : Drame – Soap

Synopsis de la série : La série Dynastie suit les péripéties de la riche et puissante famille Carrington. Lorsque Fallon Carrington rentre à la maison familiale afin d’être choisie comme nouvelle PDG, celle-ci apprend que son père vient de se fiancer avec Cristal Flores, une jeune femme d’origine latine récemment nommée responsable de la communication pour la société. Pensant que cette nouvelle femme s’intéresse à la fortune familiale, Fallon va enquêter afin de découvrir ses réelles intentions (et secrets…).

Films

Parcours sans faute

Type : documentaire

Synopsis : Les concours d’orthographe sont depuis quelque temps monnaie commune aux Etats-Unis. Une tendance en ressort, les Indo-Amércains sortent très souvent vainqueurs de ceux-ci. Parcours sans faute en suit quatre d’entre eux.

The Lovebirds

Type : comédie

Synopsis : Au bord de la rupture, un jeune couple se retrouve impliqué dans un meurtre. Ceux-ci vont alors tout mettre en oeuvre pour enlever leur nom de la liste des suspects.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

Découvrez d’autres contenus disponibles sur Netflix