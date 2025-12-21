Quad Lock x MotoGP : la technologie au service de la passion moto

Depuis plusieurs années, Quad Lock s’est imposé comme un acteur incontournable pour tous les motards souhaitant utiliser leur smartphone en toute sécurité. Navigation GPS, musique, suivi de trajet ou communication : le téléphone est devenu un compagnon de route essentiel. Sur Le Café du Geek, nous avons déjà testé à plusieurs reprises les produits de la marque. À chaque fois, le constat est le même : Quad Lock propose des solutions sérieuses, fiables et pensées pour une utilisation réelle sur la route.

Avec les coques MAG Johann Zarco et Pedro Acosta, accompagnées du support guidon moto Pro, Quad Lock ne se contente plus de répondre à un besoin fonctionnel. La marque ajoute désormais une dimension passionnelle qui parlera aux amateurs de MotoGP. Pour les fans de vitesse, de trajectoires parfaites et de grands prix disputés jusqu’au dernier tour, ces produits font clairement mouche.

Des coques MAG premium, fidèles à l’ADN Quad Lock

Les coques MAG Johann Zarco et Pedro Acosta reposent sur une base que l’on connaît déjà très bien. Quad Lock reprend ici sa recette éprouvée : une coque robuste, bien ajustée, qui protège efficacement le smartphone contre les chocs et les vibrations du quotidien. La prise en main est rassurante. Le revêtement accroche bien sans être désagréable. Quant aux bordures légèrement surélevées, elles protègent l’écran et le module photo lorsqu’on pose le téléphone à plat.

La qualité de fabrication est au rendez-vous. Rien ne sonne creux, les boutons restent parfaitement accessibles et les découpes sont nettes. On sent que ces coques sont pensées pour durer, y compris dans un environnement exigeant comme celui de la moto. Les vibrations, les intempéries et les variations de température peuvent rapidement mettre à mal des accessoires moins bien conçus.

Johann Zarco et Pedro Acosta : quand le MotoGP s’invite dans la poche

Ce qui distingue réellement ces coques, c’est évidemment leur identité visuelle. Quad Lock rend ici hommage à deux pilotes majeurs de la scène MotoGP. D’un côté, Johann Zarco, pilote français emblématique, apprécié pour son style, sa persévérance et ses performances au plus haut niveau. De l’autre, Pedro Acosta, véritable phénomène du championnat, dont l’ascension fulgurante fascine autant qu’elle impressionne.

Les visuels sont réussis, sobres et élégants. Quad Lock évite le piège du produit trop chargé ou trop “merchandising”. Le design reste lisible, moderne et parfaitement intégré à la coque. Résultat : on affiche clairement sa passion pour le MotoGP. Cependant, on ne transforme pas son smartphone en objet criard. En tant que fans de MotoGP, c’est clairement un petit plaisir supplémentaire, que ce soit sur la moto, au bureau ou dans la vie de tous les jours.

Le système MAG : toujours aussi efficace au quotidien

Comme leur nom l’indique, ces coques sont compatibles avec le système Quad Lock MAG, qui associe fixation mécanique et aimantation. À l’usage, c’est toujours un vrai bonheur. La mise en place sur un support se fait en un quart de tour, de manière intuitive, et le maintien est exemplaire. Même sur route dégradée, le smartphone reste parfaitement en place. Il n’y a ni jeu ni vibration excessive.

La présence des aimants facilite également l’utilisation avec les accessoires compatibles, notamment la recharge sans fil. Plus besoin de retirer la coque pour recharger son téléphone. C’est particulièrement appréciable lorsque l’on utilise son smartphone intensivement, comme GPS ou outil de communication.

Le support guidon moto Pro : une valeur sûre confirmée

Pour accompagner ces coques MotoGP, Quad Lock propose son support guidon moto Pro. C’est un accessoire que nous connaissons déjà bien et que nous avons eu l’occasion de valider lors de précédents tests. Entièrement conçu en aluminium, il respire la solidité dès la prise en main. L’installation est simple et rapide. Le mécanisme de serrage s’adapte à de nombreux diamètres de guidon.

Une fois monté, le support ne bouge absolument pas. Sur la route, même à vitesse soutenue ou sur chaussée dégradée, le smartphone reste parfaitement stable et lisible. Pour les motards équipés de smartphones récents, l’ajout d’un amortisseur de vibrations est vivement conseillé pour préserver les modules photo. Mais même sans cela, le niveau de sécurité est déjà très élevé.

Ce support s’intègre parfaitement au poste de pilotage, sans dénaturer l’esthétique de la moto. C’est un accessoire discret, mais redoutablement efficace, pensé pour une utilisation quotidienne comme pour les longs road trips.

Une combinaison idéale pour les motards passionnés

L’association des coques MAG MotoGP et du support guidon Pro fonctionne à merveille. On retrouve tout ce qui fait la force de Quad Lock : une ergonomie bien pensée, une fiabilité exemplaire et un vrai confort d’utilisation au quotidien. Mais avec ces éditions Johann Zarco et Pedro Acosta, la marque réussit aussi à toucher la corde sensible des passionnés de compétition.

Pour les amateurs de MotoGP, c’est un moyen simple et élégant d’afficher leur passion, tout en profitant d’un équipement haut de gamme, parfaitement adapté à la pratique de la moto.

Notre avis

Quad Lock confirme une nouvelle fois son savoir-faire avec ces coques MAG Johann Zarco et Pedro Acosta, associées au support guidon moto Pro. Forts de nos précédents tests très positifs des produits de la marque, nous retrouvons ici une qualité de fabrication irréprochable. L’ergonomie est maîtrisée et la fiabilité inspire confiance.

L’ajout de l’univers MotoGP est une excellente idée, qui séduira sans aucun doute les fans de la discipline. Quad Lock parvient à combiner passion et technologie sans compromis, en proposant des produits aussi beaux que performants. Une valeur sûre pour tous les motards qui veulent rouler connectés, en toute sécurité… et avec style.