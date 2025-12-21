ChatGPT adapte son langage pour les moins de 18 ans

OpenAI vient d’annoncer une évolution importante dans l’usage de ChatGPT. Désormais, le chatbot ne s’adressera plus de la même manière aux adolescents. Avec ses nouveaux « principes U18 », l’entreprise veut offrir une expérience plus sûre et adaptée aux jeunes utilisateurs. Comment ? En limitant l’accès à certains contenus sensibles et en privilégiant des réponses pédagogiques et bienveillantes.

Des règles pensées pour protéger les adolescents

OpenAI a présenté le 18 décembre 2025 ses nouvelles directives destinées aux mineurs. Ces « principes U18 » imposent à ChatGPT de modifier son comportement lorsqu’il détecte qu’un utilisateur a moins de 18 ans. L’objectif est de réduire l’exposition des jeunes à des contenus jugés inappropriés, comme des sujets sexuels ou trop choquants. Le chatbot doit alors proposer des alternatives plus sûres et adaptées à leur âge.

Pour identifier les adolescents, ChatGPT utilise différents signaux, comme les thèmes abordés ou les habitudes d’utilisation. Ce système n’est pas parfait et peut parfois se tromper, mais il permet d’activer des protections supplémentaires. OpenAI insiste sur le fait que la sécurité des mineurs doit primer, même si cela limite certaines interactions ou fonctionnalités.

ChatGPT devient plus pédagogue et bienveillant

Au-delà de la protection, OpenAI veut que ChatGPT devienne un outil éducatif pour les jeunes. Par conséquent, les réponses destinées aux adolescents seront formulées de manière plus simple et plus claire. Le but serait de favoriser la compréhension et l’apprentissage. Le chatbot devra aussi encourager des comportements positifs, en évitant les discours trop anxiogènes ou les conseils inadaptés.

Apparemment, l’entreprise cherche à rendre l’intelligence artificielle accessible à tous, sans mettre en danger les publics les plus vulnérables. Les parents et éducateurs peuvent ainsi espérer que ChatGPT devienne un allié dans l’accompagnement des adolescents.