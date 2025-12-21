Actualités

ChatGPT adapte son langage pour les moins de 18 ans

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 21 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
chatgpt

OpenAI vient d’annoncer une évolution importante dans l’usage de ChatGPT. Désormais, le chatbot ne s’adressera plus de la même manière aux adolescents. Avec ses nouveaux « principes U18 », l’entreprise veut offrir une expérience plus sûre et adaptée aux jeunes utilisateurs. Comment ? En limitant l’accès à certains contenus sensibles et en privilégiant des réponses pédagogiques et bienveillantes.

Des règles pensées pour protéger les adolescents

OpenAI a présenté le 18 décembre 2025 ses nouvelles directives destinées aux mineurs. Ces « principes U18 » imposent à ChatGPT de modifier son comportement lorsqu’il détecte qu’un utilisateur a moins de 18 ans. L’objectif est de réduire l’exposition des jeunes à des contenus jugés inappropriés, comme des sujets sexuels ou trop choquants. Le chatbot doit alors proposer des alternatives plus sûres et adaptées à leur âge.

Pour identifier les adolescents, ChatGPT utilise différents signaux, comme les thèmes abordés ou les habitudes d’utilisation. Ce système n’est pas parfait et peut parfois se tromper, mais il permet d’activer des protections supplémentaires. OpenAI insiste sur le fait que la sécurité des mineurs doit primer, même si cela limite certaines interactions ou fonctionnalités.

ChatGPT devient plus pédagogue et bienveillant

Au-delà de la protection, OpenAI veut que ChatGPT devienne un outil éducatif pour les jeunes. Par conséquent, les réponses destinées aux adolescents seront formulées de manière plus simple et plus claire. Le but serait de favoriser la compréhension et l’apprentissage. Le chatbot devra aussi encourager des comportements positifs, en évitant les discours trop anxiogènes ou les conseils inadaptés.

Apparemment, l’entreprise cherche à rendre l’intelligence artificielle accessible à tous, sans mettre en danger les publics les plus vulnérables. Les parents et éducateurs peuvent ainsi espérer que ChatGPT devienne un allié dans l’accompagnement des adolescents.

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 21 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

iphone 18 pro
iPhone 18 Pro : Apple prépare une révolution avec Face ID invisible et optique variable
il y a 7 heures
tesla model y
Tesla va produire ses batteries en Europe : une baisse de prix en vue pour le Model Y
il y a 8 heures
Samsung Wallet renforce la connectivité automobile grâce à l’intégration de la clé numérique Porsche
Innovation exaltante : Samsung Wallet rend le contrôle de votre Porsche Macan électrique simple et sécurisé
il y a 9 heures
OnePlus dévoile de nouveaux détails sur la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite
OnePlus frappe fort : nouveautés puissantes pour un quotidien simplifié
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page