Test Reolink – Sécuriser son appartement sans cloud : Home Hub, sonnette et caméra sans fil

Quand on emménage dans un nouvel appartement, surtout à Paris, la question de la sécurité se pose vite. Entre les allées et venues dans l’immeuble, les livraisons quotidiennes, et les potentielles intrusions, on cherche un moyen simple mais efficace de garder un œil sur son seuil. Pour ce test, on a voulu installer un système de vidéosurveillance complet, adapté à un appartement urbain, sans gros travaux ni câblage.

On a donc opté pour une configuration Reolink tout-en-un : un hub central, une sonnette vidéo connectée et une caméra sur batterie. L’idée : créer un écosystème cohérent, modulable, et sans abonnement. Mais est-ce vraiment pratique à l’usage ? Et est-ce que tout fonctionne bien ensemble au quotidien ? Voici notre retour d’expérience, installé dans un appartement parisien typique.

Pourquoi opter pour un pack complet Reolink ?

En matière de vidéosurveillance, il existe deux écoles : l’installation progressive à base de produits séparés, ou l’approche tout-en-un, pensée pour fonctionner en écosystème. Avec Reolink, on a choisi la seconde.

Le pack Home Hub + sonnette + caméra répond à un besoin simple : sécuriser une entrée d’appartement avec un système centralisé, sans cloud et facile à installer. Chaque appareil a son rôle, mais tous dialoguent ensemble. Résultat : une gestion fluide via une seule application, une surveillance cohérente du seuil d’entrée, et surtout, une solution sans fil, idéale en location ou en copropriété.

Reolink Home Hub : le cœur du système

Discret et compact, le Reolink Home Hub joue le rôle de tour de contrôle de votre installation. Il se branche simplement à une prise secteur et se connecte à votre box internet. L’ajout des appareils se fait depuis l’application Reolink en quelques minutes. Pas besoin d’écran, de câbles complexes ou de NAS dédié.

Son atout majeur ? Le stockage local. Le hub intègre une carte microSD de 64 Go et offre deux slots supplémentaires pour étendre la capacité. Chaque enregistrement est donc conservé chez vous, sans abonnement ni transfert vers le cloud. Pour un usage résidentiel, c’est rassurant : vos images ne quittent pas votre réseau.

Il peut accueillir jusqu’à 8 appareils Reolink compatibles. C’est largement suffisant pour un appartement, tout en laissant la porte ouverte à une évolution du système : surveillance intérieure, capteurs extérieurs, ou nouvelles caméras plus tard. Un bouton sur le hub permet aussi de déclencher une sirène locale, en cas d’alerte critique.

Reolink Video Doorbell : surveiller et interagir à distance

Placée juste devant la porte d’entrée, la Reolink Video Doorbell Battery joue un double rôle : surveiller les passages et communiquer avec les visiteurs, même en votre absence. Elle fonctionne sur batterie rechargeable, ce qui évite tout câblage, particulièrement pratique en appartement.

L’installation est rapide : elle se fixe au mur, se connecte au Wi-Fi, puis s’intègre automatiquement au Home Hub. Une fois configurée, elle permet de recevoir une notification dès qu’une personne approche, sonne ou reste devant la porte. Depuis l’application, on peut voir en direct, parler via l’audio bidirectionnel, ou consulter les enregistrements.

Au quotidien, elle s’est révélée très utile pour gérer les livraisons, éviter les démarchages, ou tout simplement vérifier qui est passé. L’image est nette, le son est clair, et surtout, elle s’intègre naturellement dans l’app Reolink avec les autres appareils.

Reolink Argus Track : une caméra discrète et mobile

Pour compléter le système, on a choisi la Reolink Argus Track, une caméra 100 % sans fil, posée dans le sas d’entrée, juste après la porte d’immeuble. Son principal avantage ? Elle fonctionne sur batterie, sans câble ni prise, ce qui permet de l’installer où on veut, même dans des zones sans alimentation, comme un couloir d’immeuble.

Compacte, sobre, et montée sur rotule, elle offre un champ de vision motorisé avec suivi automatique. Lorsqu’un mouvement est détecté, la caméra pivote pour garder le sujet dans le cadre. Le flux est fluide, la qualité vidéo très correcte, même en basse lumière.

En intérieur, la batterie tient plusieurs semaines, surtout si on ajuste la sensibilité des détections. L’absence de panneau solaire n’est pas un problème ici, puisque l’accès est facile pour la recharger ponctuellement. Elle se révèle idéale pour analyser une intrusion ou simplement surveiller les passages suspects dans le sas.

L’écosystème Reolink au quotidien

Une fois tous les éléments installés, l’intérêt du système Reolink prend tout son sens. Tous les appareils, caméra, sonnette, hub, sont centralisés dans une seule application mobile, claire et bien pensée. On y retrouve les flux en direct, les historiques d’enregistrements, les notifications, et même la configuration avancée de chaque appareil.

L’installation s’est faite sans difficulté majeure. Pour quelqu’un qui a l’habitude de manipuler un peu d’électronique et d’informatique, tout est intuitif : appairage simple, interface bien structurée, et reconnaissance rapide des appareils par le hub. Un seul petit accroc : la caméra ne fonctionnait pas au départ à cause d’un firmware non à jour. Un souci vite résolu via le service client Reolink, réactif et efficace.

Au quotidien, l’ensemble fonctionne sans prise de tête. On reçoit des alertes en temps réel, on peut jeter un œil au sas ou à la porte d’entrée d’un simple geste, et discuter avec un livreur si besoin. Le tout sans abonnement ni envoi de données dans le cloud, ce qui, en 2025, reste une vraie plus‑value pour ceux qui tiennent à leur vie privée.

Faut-il craquer pour un pack Reolink en appartement ?

Ce test le confirme : pour un appartement en ville, le pack Reolink avec hub, sonnette et caméra sans fil coche toutes les cases. L’installation est rapide, l’usage est fluide, et surtout, on évite les contraintes classiques du cloud et des abonnements. Il conviendra aussi totalement à une maison en combinant d’autres caméras d’extérieur pour différents angles de vision.

Chaque produit pris séparément est intéressant. Mais c’est en les combinant que le système prend tout son sens. Tout est centralisé, sécurisé, et parfaitement adapté à un usage résidentiel moderne, notamment en copropriété ou en location où les câbles visibles ou les installations fixes sont souvent à éviter.

Bien sûr, il reste quelques axes de progression, comme l’autonomie en fonction de l’activité ou la nécessité de garder les firmwares à jour. Mais pour moins de 400 € (300€ en promo actuellement), on obtient une solution complète, évolutive, et vraiment rassurante pour surveiller son logement.

Pour nous, c’est une excellente base. Et la suite logique sera d’ajouter des caméras à l’intérieur, côté fenêtres. Le tout, toujours sans fil, et toujours piloté depuis le même hub. On en reparlera sûrement très vite.