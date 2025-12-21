Actualités

iPhone 18 Pro : Apple prépare une révolution avec Face ID invisible et optique variable

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 21 décembre 2025
Apple s’apprête à transformer en profondeur l’expérience de ses futurs smartphones. Selon les dernières révélations, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, attendus pour septembre 2026, introduiront des innovations majeures. Il y aurait notamment un Face ID totalement invisible sous l’écran, une caméra frontale repositionnée et un module photo principal doté d’une ouverture variable.

iPhone 18 Pro : un design plus discret grâce au Face ID sous l’écran

Depuis l’iPhone X, la reconnaissance faciale Face ID est devenue un élément central de l’écosystème Apple. Cependant, son intégration visible via l’encoche ou la Dynamic Island a souvent divisé les utilisateurs. Avec l’iPhone 18 Pro, Apple franchit un cap. En effet, le système de capteurs sera désormais dissimulé sous l’écran. Cette avancée permettra de libérer la façade du smartphone, offrant une surface d’affichage plus homogène et immersive.

La caméra frontale, quant à elle, serait déplacée dans un petit orifice situé dans le coin supérieur gauche. Ce choix technique vise à réduire l’impact visuel tout en garantissant une qualité optimale pour les selfies et les appels vidéo.

Une optique variable pour des photos plus professionnelles

L’autre grande nouveauté concerne le module photo principal. L’iPhone 18 Pro devrait inaugurer une ouverture variable, une technologie déjà présente sur certains smartphones concurrents. Concrètement, cette innovation permettra d’adapter automatiquement l’ouverture de l’objectif en fonction de la luminosité et du type de scène. Les utilisateurs bénéficieront ainsi de clichés plus précis, qu’il s’agisse de portraits en faible lumière ou de paysages en plein soleil.

Cette avancée s’inscrit dans la volonté d’Apple de renforcer son positionnement sur la photographie mobile. Associée à la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, l’optique variable promet des performances accrues, une meilleure gestion de la profondeur de champ et une qualité d’image proche des appareils photo professionnels. L’iPhone 18 Pro pourrait ainsi devenir une référence incontournable pour les passionnés de photo et de vidéo.

