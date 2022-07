Blink Video Doorbell : la première sonnette connectée d’Amazon disponible en France

Envie de profiter d’une sonnette connectée avec caméra intégrée ? Sachez qu’Amazon a récemment annoncé le lancement d’un premier produit de la sorte en France : la Blink Video Doorbell. Cette dernière est d’ailleurs proposée à un prix accessible et attractif pour tous les portemonnaies : 60 euros.

Les avantages de la Blink Video Doorbell d’Amazon

En France, Amazon n’était pas encore entrée sur le marché des sonnettes connectées avant le début du mois de juin. En effet, la firme américaine est venue annoncer le lancement d’un premier modèle dans l’Hexagone : la Blink Video Doorbell.

Disponible au prix de 59,99 euros, la Blink Video d’Amazon est une sonnette connectée munie d’une caméra. Elle peut ainsi servir de caméra de surveillance, et vous envoyer une notification à chaque fois que quelqu’un sonne à votre porte d’entrée et de le voir en direct en 1080p.

Elle peut aussi enregistrer des vidéos grâce à l’abonnement Blink (30 € par an). Ce dernier permet précisément de capturer « des vidéos et des images » et de les stocker « dans le cloud jusqu’à 60 jours afin que vous puissiez les consulter, les partager et les enregistrer à votre guise », explique Amazon.

Produit disponible sur Découvrez Blink Video Doorbell | Audio bidirectionnel, vidéo HD, notifications de mouvements et de sonnette dans l'application, installation facile, Alexa intégré | Sans fil ou raccordée | Noir

Voir l'offre 59,99 €

Les vidéos peuvent aussi être enregistrées en local grâce au Blink Sync Module 2, un accessoire vendu à 34,99 € permettant de contrôler les appareils Blink produits par Amazon ainsi qu’une clé USB. À noter, il est obligatoire d’avoir ce petit module afin de profiter de la vidéo en direct et de l’audio bidirectionnel.

Produit disponible sur Blink Sync Module 2 (accessoire complémentaire)

Voir l'offre 34,99 €

Au niveau de l’alimentation de la Blink Video Doorbell, sachez qu’il est nécessaire d’utiliser deux piles AA, fournies avec le produit, pour profiter de deux ans d’autonomie. Pour terminer, sachez que la sonnette connectée d’Amazon est conçue pour résister aux intempéries.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Amazon Fire 7 : la tablette abordable revient avec des améliorations bienvenues !