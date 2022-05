Amazon Fire 7 : la tablette abordable revient avec des améliorations bienvenues

Trois ans après la dernière Fire 7, Amazon vient de renouveler sa tablette tactile abordable. L’appareil conserve son petit format tout en proposant une meilleure autonomie et des performances en hausse.

Trois ans après, Amazon relance sa tablette à petit prix

Amazon sortira, le 29 juin prochain, sa nouvelle tablette d’entrée de gamme tournant sous FireOS. Le modèle n’avait pas été renouvelé depuis 2019. On note beaucoup de similitudes, mais quelques améliorations notables qui amélioreront l’expérience utilisateur.

La nouvelle tablette Fire 7 2022 embarque une dalle de 7 pouces en 1 024 x 600 pixels, une nouvelle puce MediaTek MT8168 gravée en 12 nm accompagnée de 2 Go de RAM (contre 1 Go pour la version précédente). Amazon annonce une puissance 30 % supérieure par rapport au modèle de 2019.

On retrouve la même capacité de stockage interne de 16 ou 32 Go selon le modèle (extensible via une carte microSD jusqu’à 1 To).

La Fire 7(2022) proposée à partir de 79,99 euros

Bien que le châssis soit légèrement plus compact, la Fire 7 offre une autonomie atteignant 10 heures (en hausse de 40%), ainsi qu’un port USB-C et un chargeur de 5W fourni dans la boite.

Pour le reste, la Fire 7 2022 d’Amazon conserve le support du Wifi, comporte au dos comme en façade des caméras de 2 Mpx et embarque une prise jack. La tablette tournant sous le système d’exploitation FireOS, d’Amazon, Le Play Store de Google n’y est évidemment pas inclus. C’est vers l’AppStore d’Amazon qu’il faut se tourner pour télécharger des applications, certaines applications peuvent donc ne pas être disponibles.

La nouvelle Fire 7 d’Amazon est d’ores et déjà disponible en précommande dès 79,99 euros avec les premières livraisons prévues pour le 29 juin. Précisons que ce modèle comporte des publicités, qu’il sera possible de supprimer moyennant 15 euros supplémentaires.

