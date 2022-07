Une fausse mise à jour de Windows 11 vole les données des utilisateurs

Disponible depuis 2020, Windows 11 a secoué la toile grâce à de nouvelles fonctionnalités pertinentes, mais aussi certains bugs et problèmes constatés par de nombreux utilisateurs. Naturellement, Microsoft répond aux commentaires en déployant plusieurs correctifs. Cependant, une fausse mise à jour piège les utilisateurs en volant leurs données. Qu’en est-il de ce correctif indésirable ? Pourquoi utiliser un VPN sur Windows face à une cybercriminalité toujours plus inquiétante ? Faisons le point sur ces sujets d’actualité.

C’est indéniable, la récente refonte de l’OS Microsoft sobrement nommée Windows 11 reste perfectible, alors que plusieurs bugs affectent considérablement l’expérience utilisateur. Par ailleurs, les premières versions bêta via le programme Windows Insider n’ont pas totalement convaincu les plus curieux, avec des problèmes d’affichage et de comportement (notamment la disparition catastrophique du menu Démarrer ou encore le lancement interminable de l’OS).

Face à de tels problèmes et la correction périodique et très attendue des utilisateurs, certains pirates ne se sont pas privés en déployant de fausses mises à jour. Celles-ci affectent depuis plusieurs jours les données des victimes, mettant Microsoft dans l’embarras.

Pour rappel, les mises à jour de Microsoft sont exclusivement réalisées via le système Windows Update (intégré aux logiciels d’exploitation Microsoft les plus récents). Les utilisateurs sont donc invités à télécharger des correctifs lorsque ceux-ci sont disponibles, un processus simple, efficace et sécurisé. Inutile donc de vous soucier de Windows Insider en activant votre VPN pour Windows lorsque vous recevrez de nouvelles notifications, celles-ci seront parfaitement légitimes.

Attention aux faux sites

Réputé inviolable, Windows Update n’est pas exploitable par les pirates. Cependant, la création de pages web volontairement calquées sur des domaines légitimes reste une méthode efficace pour les pirates en quête de victimes. Et les récentes « fausses mises à jour » de Windows 11 reposent justement sur cette technique bien connue. Ainsi, de nombreux internautes insatisfaits de leur nouvel OS ont vraisemblablement sondé leur moteur de recherche pour trouver des correctifs concrets. Malheureusement, des redirections vers des sites Microsoft illégitimes ont engendré de lourdes conséquences.

De nombreuses données personnelles dérobées

Sans surprise, l’objectif de cette fausse mise à jour de Windows 11 est simple : voler un maximum de données sensibles en arrière-plan afin de ne pas éveiller les soupçons. La fuite d’informations liées aux cryptomonnaies ou d’autres domaines (notamment les données professionnelles) impacte encore certains utilisateurs. Techniquement parlant, ce processus peut être réalisé via le navigateur web des victimes (notamment depuis Opera, Edge ou encore Google Chrome).

L’indisponibilité de Windows 11 via certains hardwares, tels que plusieurs modèles de processeurs AMD Ryzen 5, pousse également de nombreux internautes à sonder leur moteur de recherche avant de devenir de nouvelles victimes de ces fausses mises à jour.

L’arrivée très attendue de Windows Sun Valley 2

Ces déboires n’ont pas manqué d’affecter l’image de Windows 11 après une sortie en 2020 relativement houleuse. Pour remédier à ces actualités négatives, Microsoft s’est empressé d’évoquer une prochaine mise à jour nommée Sun Valley 2 (version 22H2). Celle-ci devrait être déployée lors de cette année 2022 et, d’après les dires de Microsoft, corrigera de nombreuses imperfections tout en offrant de nouvelles fonctionnalités pertinentes.

Autrement dit, la version Sun Valley 2 pourrait être la version tant attendue de ce nouvel OS initialement très prometteur.

En attendant cette prochaine mise à jour, certaines recommandations sont vivement conseillées pour limiter les risques et préserver votre cybersécurité via Windows 11.

Accepter chaque mise à jour

Vous pourriez parfois consulter des avis négatifs concernant certaines mises à jour de Windows 11. Cependant, celles-ci restent indispensables pour corriger d’éventuelles failles de sécurité. Prenez donc soin d’accepter chaque suggestion pour limiter les risques.

Activer votre pare-feu

Windows 10 et 11 disposent d’un pare-feu reconnu pour son efficacité face aux tentatives d’accès illégitimes. Cette option est initialement activée. En revanche, vous pourriez être amené à modifier ce paramètre ; veillez à le restaurer dès que possible.

Utiliser un VPN sous Windows

Enfin, l’utilisation d’un VPN sous Windows est une solution idéale pour maximiser votre cybersécurité grâce à un chiffrement des données envoyées et reçues, le masquage de votre adresse IP ainsi qu’une modification virtuelle de la géolocalisation. Pourquoi s’en priver ?

