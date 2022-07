Le salon international coréen de la sécurité et de la santé – KISS 2022

Le Korea International Safety & Health Show (KISS 2022) se tiendra du 4 au 7 juillet à KINTEX, en Corée. Par le passé, la Corée a fait de grands efforts pour prévenir les accidents du travail et réduire le nombre de décès. Grâce à ces efforts, les accidents du travail ont diminué, mais afin de minimiser l’incidence des accidents du travail, la loi renforcée sur la sécurité et la santé au travail (un système juridique appelé «loi sur la répression des accidents graves») est appliquée à partir de cette année. Ainsi, il y a beaucoup d’attention là-dessus.

KISS – Salon international pour la répression des accidents graves en Corée

Le salon international de la sécurité et de la santé est le plus ancien et plus grand de ce milieu de Corée. Il est organisé par la Korea Occupational Safety and Health Corporation et organisé par la Korea Safety and Health Association.

L’exposition KISS s’agrandit chaque année depuis son ouverture en 1983, et les principaux éléments d’exposition du Salon international de la sécurité et de la santé sont la :

Sécurité industrielle et les équipements de protection

Santé au travail

Industrie de la prévention des catastrophes

Gestion de la sécurité des processus et l’industrie du gaz

Gestion de la sécurité des laboratoires

Sécurité intelligente et service public.

Cette année, 180 entreprises participeront et 720 stands seront exploités avec une superficie totale de 15 000 mètres carrés, la plus grande exposition jamais réalisée.

Alors que la réponse au COVID-19 devient progressivement endémique, nous pouvons nous attendre à ce que les visites des responsables de la sécurité et de la santé sur les chantiers et des responsables des achats de sécurité sur les sites industriels nationaux et étrangers augmentent considérablement. En plus des EPI traditionnels, des solutions de sécurité industrielle utilisant l’excellente technologie IoT coréenne seront également exposées, ce que nous attendons avec impatience.

Plus de détails peuvent être trouvés sur le site officiel de l’exposition.