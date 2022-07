BREEZM – Des lunettes sur mesures en numérisation 3D

Breezm est une marque de lunettes personnalisées réalisée en 3D développée pour résoudre les inconvénients liés à l’achat et au port de lunettes. Bien que le visage d’une personne ait des formes et des tailles différentes, les lunettes existantes sont produites en une seule taille et de forme standard. De sorte que la plupart des porteurs de lunettes avaient des inconvénients à les porter.

Breezm à DIOPS Daegu 2022

Nous avons rencontré Breezm lors du salon DIOPS à Daegu en Corée du Sud. Ils présentaient leur solution de réalité augmentée pour essayer différents styles de lunettes rapidement. Un miroir avec des caméras qui analysent votre visage en direct. Une manière super simple et super rapide de voir si un certain style vous convient ou pas. On peut essayer tous les styles de lunettes directement sur l’appareil. Mais aussi changer de couleur, ou de taille. Le résultat est en direct et permet réellement de se rendre compte avant de choisir les modèles en vrai.

Ils présentaient également le résultat de leur technologie de numérisation 3D des têtes des clients en magasin. Il faut cependant de plus grosses machines et le test n’était pas possible sur le salon.

On a réalisé une courte vidéo TikTok sur le sujet :

Les magasins Breezm

Actuellement, Breezm c’est un total de cinq magasins à Séoul et à Pangyo, et ils prévoient d’entrer sur le marché américain via une application mobile en 2022. Grâce à l’application Breezm, vous pouvez facilement découvrir l’ensemble du processus de commande de lunettes 3D personnalisées, de la numérisation 3D aux recommandations de style et à l’ajustement virtuel, sur votre téléphone mobile ou en boutique via un iPad.

Les lunettes personnalisées 3D de Brism sont produites en optimisant les détails du visage tels que la taille du visage et la hauteur du nez et des oreilles grâce aux données client obtenues par numérisation 3D du visage, permettant aux clients de choisir le style qu’ils aiment sans se soucier des inconvénients du port. De plus, le processus est respectueux de l’environnement, car une production en utilisant uniquement les matières premières nécessaires, car après la commande. Les lunettes sont imprimées en 3D de manière industrielle dans leur usine. Une production qui permet de réaliser des modèles uniques et individuels, sans avoir besoin de centaines de moules. Les lunettes sortent d’usines déjà adaptées au client et cela évite de porter pendant des années des lunettes inconfortables. Voici une vidéo expliquant le processus en usine.

En magasin le processus est assez simple, on va subir une série de tests permettant d’analyser le profil de sa tête et de son visage.

On commence par une analyse rapide via l’application de son visage.

Puis d’une analyse poussée via une machine qui va faire un scan 360º de sa tête. Une manière d’avoir les proportions réelles pour y adapter les lunettes.

On fait ensuite un test avec un ophtalmologue, car oui, en dehors de la France, les ophtalmologues peuvent être directement chez les opticiens.

Une fois les corrections choisies, on peut adapter la paire finale sur un logiciel 3D pour s’adapter parfaitement au visage. En fonction de la correction et de la taille des verres, mais aussi du placement de ses oreilles et du nez.

Voici une autre vidéo qui explique totalement le fonctionnement des machines et le processus :

La solution est vraiment complète et permet d’avoir une expérience personnalisée de A à Z dans l’achat de ses nouvelles lunettes. Le prix final est en plus super abordable, car 200€ la paire de lunettes avec les verres en titane et 180€ la version en plastique. Une solution que l’on a envie de voir arriver en France. Je remercie encore Zenma Park pour son accueil dans ses magasins, la présentation complète des services et sa bonne humeur lors de ces deux échanges. Nous allons suivre le projet et son exportation de prêts, car cela serait super intéressant sur le marché français !