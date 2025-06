C’est officiel, Code Vein 2 est en route 

Entre horreur, action et FPS, les fans de souls-like ont également eu leur lot d’annonces lors du Summer Game Fest 2025. Durant l’événement, Bandai Namco officialise l’arrivée de Code Vein 2,le deuxième opus de son jeu de vampires gothique souls like de 2019. Et non, ce ne sera pas la suite directe de Code Vein premier du nom. On fait le point !

Code Vein 2 : Un nouveau monde, une nouvelle menace

C’est l’une des plus grandes surprises du Summer Game Fest du week-end dernier. 6 ans après la sortie du premier Code Vein, Bandai Namco dévoile Code Vein 2 durant l’événement de Geoff Keighley. Mais cette fois, exit la suite directe pour faire place à un nouveau monde et de nouveaux personnages.

Toujours fidèle à son style anime sombre et son ADN souls-like, Code Vein 2 introduit une toute nouvelle intrigue dans son univers ravagé. Les joueurs incarnent un « Revenant Hunter », un chasseur de créatures vampiriques. Ce dernier évoluera aux côtés de Lou, une jeune fille capable de manipuler le temps. Ce pouvoir ouvre une mécanique narrative originale : les actions dans le passé modifient littéralement le monde présent. Un pont effondré hier pourrait donc être traversable aujourd’hui si vous l’avez sauvé dans le passé…

Appréciez la nouvelle bande-annonce diffusée lors du Summer Game Fest :

En outre, Bandai Namco a partagé les messages du personnel pour Code Vein 2, dévoilant leur enthousiasme sur le projet. “Nous espérons que vous éprouverez le sentiment d’accomplissement et d’épanouissement que procure le fait de vaincre des ennemis redoutables et de relever des défis avec votre partenaire,” déclare Keita Iizuka, le producteur du jeu. “Nous espérons que vous apprécierez ce RPG d’exploration dramatique évolué, encore plus que le jeu précédent.”

Code Vein 2 sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.