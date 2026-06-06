GIGABYTE frappe fort au COMPUTEX avec ses périphériques gaming innovants

Le COMPUTEX 2026 à Taipei a vu GIGABYTE dévoiler ses dernières innovations dédiées aux passionnés de jeux vidéo. La marque, déjà leader mondial des ordinateurs, frappe fort avec deux nouveaux périphériques : le clavier AORUS K10 INFINITY et la souris AORUS M10 INFINITY. Dans cet article, découvrons comment ces avancées promettent une expérience de jeu transformée.

Les nouveautés GIGABYTE présentées au COMPUTEX 2026

Durant le salon, GIGABYTE a mis en avant la modernité et la performance. Ce lancement se concentre sur trois axes : vitesse, contrôle et immersion. La marque ne s’arrête plus aux composants internes des PC : désormais, chaque interaction compte. En complément, GIGABYTE présente aussi GiMATE Web Edition, une plateforme de gestion sans pilote. Cette solution permet de contrôler tous les périphériques AORUS via un simple navigateur web.

AORUS K10 INFINITY : un clavier gamer à la pointe de la technologie

Le clavier AORUS K10 INFINITY répond aux exigences des gamers. Il est équipé de switches magnétiques tactiles, offrant une précision inégalée. Le réglage du point de déclenchement se fait au dixième de millimètre près. Sa robustesse est remarquable, avec une résistance à 100 millions de frappes. Le clavier dispose aussi d’un système d’inclinaison réglable pour s’adapter à chaque style de jeu. Son écran tactile OLED couleur de 3,1 pouces facilite l’accès aux profils, à l’éclairage et à l’audio. Innovant, il propose la fonction Combat Power : elle analyse en direct vos APM et l’action des touches. Ainsi, les joueurs surveillent leurs performances et ajustent leur stratégie.

La souris AORUS M10 INFINITY : performance et confort de jeu

La souris gamer M10 INFINITY complète cette nouvelle gamme. Équipée de switches optiques et d’un taux de réponse jusqu’à 8 000 Hz, elle offre une réactivité impressionnante. Sa structure hybride associe douceur de la coque et solidité de la base en alliage aluminium-magnésium. Ce mélange garantit un confort prolongé et une glisse régulière, même lors des sessions intenses. Enfin, la personnalisation des commandes se gère via GiMATE Web Edition pour plus de simplicité.

GiMATE Web Edition : une gestion facilitée des périphériques

Avec GiMATE Web Edition, gérer le clavier K10 INFINITY ou la souris M10 INFINITY devient simple. Cette interface basée sur le web permet :

De personnaliser l’éclairage

De surveiller les performances en temps réel

De configurer des macros pour chaque jeu

Il n’y a plus besoin d’installer de logiciel : un vrai plus pour tous les utilisateurs qui changent régulièrement de PC. De plus, ces périphériques seront aussi disponibles en version blanche ICE, pour des setups encore plus personnalisés.

Pour conclure, GIGABYTE confirme son leadership avec ses nouveaux périphériques AORUS K10 et M10 INFINITY. Ils offrent une technologie avancée, une personnalisation aisée et une expérience de jeu optimisée. Les joueurs exigeants trouveront là des outils fiables, robustes et modernes. Restez connectés pour découvrir leurs performances sur le terrain.

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