Alan Wake 2 : Prochaine mise à jour sur PS5 Pro avec du ray tracing en 4K

Remedy Entertainment prépare une mise à jour qui ravira probablement les fans d’Alan Wake 2. Cette nouveauté est spécialement optimisée pour la PS5 Pro. Elle apportera des améliorations notables en termes de graphismes et de performances. Vous pourrez choisir entre deux modes distincts : un mode Qualité et un mode Performance. Chaque mode aura ses propres avantages.

Des graphismes 4K et du ray tracing pour une immersion totale dans Alan Wake 2

Le mode Qualité d’Alan Wake 2 sur PS5 Pro vous permettra d’atteindre une résolution de sortie 4K, mais avec une résolution de rendu en 2 176 x 1 224. Ce mode active également les reflets en ray tracing. Il s’agit d’une technologie qui reproduit des effets de lumière et de réflexion extrêmement réalistes. Cependant, ce mode limite le jeu à 30 images par seconde (FPS). Si vous êtes amateur de graphismes détaillés, le mode Qualité est donc le choix idéal, même si cela réduit la fluidité du jeu.

Mode Performance : plus de fluidité avec un compromis sur les détails

Si vous préférez une expérience plus fluide, le mode Performance est là pour vous. Bien qu’il offre également une sortie 4K, la résolution de rendu est inférieure, à 1 536 x 864. Ce mode fait l’impasse sur le ray tracing pour permettre d’atteindre 60 FPS. Ce mode vous offrira une expérience de jeu plus réactive, parfaite pour les combats rapides, tout en conservant un niveau de détail très appréciable.

Améliorations visuelles spécifiques à la PS5 Pro

Remedy Entertainment a spécifiquement travaillé sur des améliorations liées à la PS5 Pro. Le mode Performance de la console offre une qualité supérieure à celle du mode Qualité sur la norme PS5. Vous profiterez d’un meilleur rendu du brouillard, des ombres plus précises et d’un éclairage volumétrique amélioré. De plus, la stabilité de l’image a été considérablement améliorée pour une expérience de jeu encore plus fluide.

Une mise à jour anniversaire pleine de surprises pour tous les joueurs d’Alan Wake 2

En parallèle des améliorations sur PS5 Pro, Remedy proposera une mise à jour anniversaire gratuite pour tous les joueurs d’Alan Wake 2. Elle introduit des options d’accessibilité comme l’inversion de l’axe X pour la souris et le clavier, le support de la visée gyroscopique avec la manette DualSense et l’ajout d’effets haptiques sur plus d’objets du jeu. Vous aurez également accès au menu Gameplay Assist. Et ce, avec des options comme l’invulnérabilité, des munitions illimitées et des piles de lampe torche inépuisables.