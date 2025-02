TUTO – Comment éteindre un iPhone 11 ?

Vous possédez un iPhone 11 ? Vous avez probablement remarqué que la manière d’éteindre ce modèle d’iPhone diffère de ces prédécesseurs. Découvrez dans ce tutoriel la bonne manière d’éteindre votre iPhone 11.

Sur les modèles antérieurs à l’iPhone 11, il fallait appuyer et maintenir le bouton latéral ou bouton Power jusqu’à ce que l’option Glisser apparaisse pour permettre d’éteindre le téléphone. Mais ce n’est désormais plus le cas. Si vous faites la même manipulation sur ce modèle, cela aura pour unique effet d’activer Siri.

Ne vous inquiétez pas, éteindre votre iPhone 11 à partir des boutons est toujours possible. La manière de faire est juste différente. Concrètement, vous disposez de deux moyens pour éteindre votre smartphone.

La première méthode est d’ :

Appuyer simultanément sur le bouton « Volume + » ou sur le bouton « Volume – » et sur le bouton latéral.

» ou sur le bouton « » et sur le bouton latéral. Maintenez ces deux boutons enfoncés pour que le curseur « Glisser » s’affiche sur votre écran pour vous permettre d’éteindre votre portable.

Attention à ne pas appuyer rapidement sur le bouton Volume + et le bouton latéral car cela aura pour effet de faire une capture d’écran et non d’afficher le curseur d’extinction.

La seconde méthode, quant à elle, consiste à :

Appuyer rapidement sur le bouton « Volume + », puis sur le bouton « Volume – » et enfin à maintenir le bouton latéral enfoncé

Cela aura pour effet de faire apparaître la barre de défilement vers la mise en hors tension.

Eteindre un iPhone 11 à partir des Réglages

Un autre moyen d’éteindre un iPhone 11 est de passer par les Réglages. Pour ce faire :

Cliquez sur l’icône des Réglages sur l’écran d’accueil de votre iPhone

Appuyez ensuite sur « Général »

» Touchez sur l’option « Eteindre » en bas de l’écran « Général »

» en bas de l’écran « » Faîtes glisser le curseur « Glisser » vers la droite pour éteindre votre iPhone.

Et voilà, vous savez maintenant comment éteindre votre iPhone 11. Si vous avez un iPhone 14, on vous explique également comment l’éteindre dans ce tutoriel.