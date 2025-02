Innovation éclatante : Airton réinvente la climatisation

Airton, le grand nom de la climatisation réversible, nous surprend encore avec une innovation ingénieuse : son nouveau climatiseur monobloc sans unité extérieure. Ce produit s’adresse particulièrement aux espaces où l’installation d’une unité extérieure pose problème. Alliant efficacité et confort, ce climatiseur s’adapte parfaitement aux maisons, bureaux et espaces publics.

Un tour de force technologique

Le climatiseur réversible Monobloc d’Airton est équipé d’une technologie 4-en-1. En combinant climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation, il garantit un confort thermique quelle que soit la saison. Son design compact et son installation simplifiée, nécessitant juste deux sorties d’air, le rendent idéal pour tout intérieur. En plus, son système Inverter assure une consommation énergétique des plus optimisées.

En outre, le climatiseur est compatible avec le module Wi-Fi SmartLife. Cela permet un contrôle à distance via smartphone, offrant ainsi une gestion intuitive. Les performances combinées à une discrétion inégalée en font un choix évident pour les endroits ne pouvant accueillir une unité extérieure.

Installation simplifiée, usage responsable

Installer une climatisation avec Airton n’a jamais été aussi simple. Plus besoin de gros travaux pour installer des unités intérieures et extérieures. Deux trous suffisent pour assurer l’échange d’air avec l’extérieur. De plus, l’absence de manipulation de gaz et d’intervention professionnelle facilite l’installation par vous-même, avec des économies non négligeables à la clé. Pour plus d’infos concernant l’entretien, cliquez ici.

Performance et économie

Avec sa classe énergétique A, vous maîtrisez votre consommation et réalisez des économies sur vos factures d’électricité. Le gaz réfrigérant R32, qu’il utilise, présente un faible impact environnemental, ce qui en fait un choix plus responsable pour la planète.

Un appareil connecté

La fonctionnalité Wi-Fi intégrée vous permet de contrôler votre climatiseur, même à distance. Ajustez la température avant votre arrivée pour un confort optimal dès que vous rentrez chez vous.

Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes, telles qu’une capacité de froid/chaud de 2350W/2360W, un débit d’air intérieur de 480m³/h, et une surface couverte de 30 à 40 m², le climatiseur monobloc d’Airton est une petite révolution. Ce produit démontre qu’il est possible de combiner performances, écologie et connectivité dans un design compact et pratique. Allez-vous adopter le broyeur d’Airton et transformer votre espace ? Faites-nous part de vos avis et partagez cet article avec ceux qui hésitent à adopter cette nouvelle technologie !