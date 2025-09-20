Actualités

YouTube révolutionne la monétisation des vidéos avec l’IA et l’e-commerce

Lors de son événement Made On YouTube 2025, la célèbre plateforme a dévoilé plusieurs nouveautés destinées à transformer l’expérience des créateurs. Entre publicités dynamiques, intégration de produits et outils dopés à l’intelligence artificielle, YouTube prépare le terrain pour les vingt prochaines années. Plus précisément, ces innovations visent à offrir plus de souplesse, de revenus et d’interactions aux vidéastes du monde entier.

YouTube veut tester les publicités modulables pour maximiser les revenus

YouTube va tester en 2026 un nouveau format publicitaire inédit. Les créateurs pourront insérer des segments sponsorisés dans leurs vidéos longues. Puis, les remplacer plus tard par d’autres marques. Ce système permet de revendre plusieurs fois le même emplacement publicitaire, au lieu de le figer avec une seule annonce. Cela pourrait être intéressant pour les vidéastes qui souhaitent diversifier leurs partenariats sans modifier leur contenu.

Par ailleurs, cette approche offre une flexibilité inédite et pourrait transformer la manière dont les vidéos sont monétisées sur le long terme. Les créateurs auront ainsi plus de contrôle sur leurs revenus. De plus, ils pourront adapter leurs collaborations en fonction des tendances ou des saisons. En tout cas, YouTube mise sur cette innovation pour renforcer l’attractivité de sa plateforme face à la concurrence.

Une fonction de tagging automatique basée sur l’IA arrive sur la plateforme

YouTube introduit également une fonction de tagging automatique basée sur l’IA. Elle détectera les produits mentionnés dans une vidéo. Et ce, que ce soit à l’image, dans la voix off ou dans les descriptions. Cette technologie sera déployée progressivement aux États-Unis en 2026. Elle vise à simplifier l’expérience d’achat tout en générant de nouveaux revenus pour les créateurs.

En outre, les Shorts, le format court de YouTube, vont aussi devenir une vitrine commerciale. Dès fin 2025, les créateurs pourront ajouter des liens directs vers les sites des marques qu’ils recommandent. En parallèle, YouTube teste une option permettant aux fans les plus fidèles d’acheter des produits exclusifs liés à leurs vidéastes préférés.

