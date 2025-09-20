Donkey Kong Bananza accueille son premier DLC “DK Island & Emerald Rush”

Plus de défis, plus de fun ! Nintendo a profité de son Nintendo Direct de septembre 2025 pour dévoiler par surprise DK Island & Emerald Rush, le premier DLC de Donkey Kong Bananza. Ce dernier mélange nostalgie, défis roguelike et récompenses inédites, déjà disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2. Plus d’infos sur le contenu et le prix dans les lignes ci-dessous.

DK Island & Emerald Rush, quand Donkey Kong Bananza se transforme en roguelike

Le 12 septembre 2025, lors du Nintendo Direct, Nintendo a surpris les fans en dévoilant le tout premier DLC pour Donkey Kong Bananza. Baptisé DK Island & Emerald Rush, ce contenu plonge les joueurs dans une nouvelle aventure mêlant exploration et défis à répétition. DK Island : un retour aux sources

Le cœur du DLC est sans doute DK Island, une carte permettant (enfin !) aux joueurs d’explorer l’île, chose impossible à la sortie de Donkey Kong Bananza. On y retrouve la maison de Donkey Kong, Diddy, Dixie et Cranky Kong. De nouvelles quêtes et secrets y sont également disponibles.

Autre ajout majeur : Emerald Rush, un mode pensé pour les amateurs de challenge. Inspiré des mécaniques roguelike, il propose des courses contre la montre où il faut accumuler un maximum d’émeraudes, tout en choisissant des bonus qui modifient chaque run. En terminant Emerald Rush, les joueurs débloqueront de nouveaux équipements pour Pauline et DK, ainsi que des statues pouvant être placées autour de DK Island.

Prix et accès

Le DLC DK Island & Emerald Rush est disponible pour Nintendo Switch 2 au tarif conseillé d’environ 19,99 €. Vous pouvez l’acheter séparément ou dans un bundle regroupant Donkey Kong Bananza et l’extension. Pour y accéder, il suffit de l’installer depuis l’eShop : la carte de voyage vers DK Island apparaît alors dans votre partie, et le mode Emerald Rush se débloque via le menu principal.

Ci-dessous la bande-annonce de présentation du DLC de Donkey Kong Bananza :