OneOdio OpenRock IFA 2025 : une présence marquante et des innovations séduisantes

À l’occasion de l’IFA 2025 à Berlin, OneOdio et OpenRock ont confirmé leur place parmi les leaders de l’audio. Leurs innovations ont attiré l’attention du public et des professionnels. Voici comment ces marques ont marqué le salon, en mêlant expériences interactives et nouveaux produits.

OneOdio et OpenRock : une présence remarquée à l’IFA 2025

Le stand commun de OneOdio et OpenRock figurait parmi les plus visités du salon. De nombreux curieux et passionnés se sont pressés pour découvrir les produits audio de nouvelle génération. Les marques ont proposé cinq jours d’événements, créant une ambiance conviviale et énergique.

Les temps forts du stand et nouvelles innovations audio présentées

Plusieurs activités ont marqué cet IFA 2025. Un show exclusif de DJ a animé le stand, rassemblant amateurs de musique et professionnels. Une tombola interactive a permis aux visiteurs de tenter leur chance pour gagner des équipements audio haut de gamme. Cette animation a renforcé l’image dynamique des deux marques et a permis au public de vivre une expérience de proximité.

Focus sur le OpenRock Link 20 et le Studio Max 1 de OneOdio

L’un des moments phares du salon a été la présentation du OpenRock Link 20, le tout premier casque ouvert avec micro à perche magnétique interchangeable. Ce produit a suscité beaucoup de réactions positives pour son confort et sa technologie unique. OneOdio a également dévoilé son nouveau Studio Max 1, un casque supra-auriculaire pensé pour les professionnels du son. Les visiteurs ont salué la qualité audio, l’innovation et le design de ces nouveaux modèles.

En conclusion, OneOdio et OpenRock confirment leur ambition de révolutionner l’audio. Leur présence remarquée à l’IFA 2025 montre leur attachement à l’innovation, au confort et à la qualité sonore. Les deux marques comptent bien continuer à surprendre les utilisateurs européens avec des produits adaptés à toutes les envies d’écoute.

