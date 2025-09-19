Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo confirme la sortie mondiale

Samus Aran reprend du service ! Après 18 ans d’attente, Nintendo a enfin levé le voile sur Metroid Prime 4: Beyond lors de son Nintendo Direct de septembre. Date de sortie, nouveautés de gameplay, et un trailer inédit : les fans ont enfin de quoi se réjouir. Plus d’infos ci-dessous !

Un rendez-vous fixé en décembre pour Metroid Prime 4: Beyond

C’est désormais officiel : Metroid Prime 4: Beyond sortira le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette double sortie rassure les joueurs possédant l’actuelle console tout en promettant une expérience optimisée sur le nouveau hardware. Le nouveau trailer dévoilé durant le Direct a offert un aperçu spectaculaire des environnements de Viewros, la planète où se déroule l’aventure. Cette fois, les fans découvrent une région désertique, contrastant avec les forêts et laboratoires aperçus dans les précédentes bandes-annonces. L’ambiance visuelle semble plus vaste et plus ouverte, laissant présager des séquences d’exploration inédites pour la série.

Appréciez :

L’autre révélation marquante est l’introduction de la Vi-O-La, une moto que Samus pourra piloter pour franchir de larges zones désertiques. Ce nouvel outil pourrait transformer la manière dont les joueurs abordent les environnements, en apportant une dimension plus dynamique aux déplacements et aux combats.

Le gameplay conserve son ADN de FPS aventure, mais avec des ajouts qui promettent de nouvelles stratégies. Les pouvoirs psychiques de Samus, déjà teasés en 2024, semblent jouer un rôle plus central. Télékinésie, manipulation d’ennemis ou d’objets et tirs guidés seront donc de la partie pour pimenter les affrontements contre les pirates de l’espace.

Pour accompagner le lancement, Nintendo a annoncé plusieurs figurines amiibo dédiées à Samus et à son nouvel arsenal, dont une figurine spéciale de la moto Vi-O-La. Côté technique, la version Switch 2 bénéficiera d’améliorations graphiques, avec des temps de chargement réduits et un rendu visuel en 4K. Il utilisera également la nouvelle fonction souris Joy-Con de la Switch 2, permettant d’éliminer les ennemis avec plus de précision.

Conquis ? Si vous l’êtes, Samus vous donne rendez-vous dans Metroid Prime 4: Beyond le 4 décembre prochain.