Deliveroo et Galions ouvrent le premier restaurant éphémère esport en France

Deliveroo et le club esport Galions inaugurent une expérience inédite avec Régalions, le tout premier restaurant éphémère esport de France. Les 10 et 11 octobre prochains, la péniche du Reef Club à Boulogne-Billancourt sera transformée en arène festive. Au programme : des tournois accessibles à tous, des rencontres avec des joueurs pros et un menu exclusif inspiré de l’univers marin du club. Un week-end où gastronomie et esport s’entremêlent pour offrir une expérience aussi ludique que gourmande.

Une expérience immersive et conviviale avec Régalions

Chaque service prendra la forme d’une compétition rythmée en plusieurs manches, mais sans élimination brutale. Ainsi, toutes les équipes joueront jusqu’au bout, garantissant un moment convivial et fédérateur. Les jeux choisis seront des party games accessibles, parfaits pour déclencher des rires et faire vibrer autant les joueurs confirmés que les simples curieux.

Également, pour accentuer le caractère unique de l’événement, certains participants auront même l’opportunité de se mesurer à des joueurs professionnels du club Galions. Entre deux parties, les convives dégusteront un menu spécialement conçu pour l’occasion, directement inspiré de l’univers marin de Galions. Enfin, le cadre, l’ambiance et la gastronomie s’alignent pour renforcer l’immersion et prolonger le plaisir jusque dans l’assiette.

Les détails pratiques

L’événement aura lieu les 10 et 11 octobre sur la péniche Reef Club, au 11 quai du 4 Septembre à Boulogne-Billancourt. L’ouverture officielle au public se fera le samedi 11 octobre à midi. Les inscriptions sont accessibles via un formulaire en ligne jusqu’au 26 septembre. Aussi, en parallèle, un jeu-concours sur les réseaux sociaux de Deliveroo et Galions permettra de remporter des places. Pour les plus chanceux, 100 € de bons d’achat Deliveroo ou même un setup gaming d’une valeur de 4 000 € seront mis en jeu.