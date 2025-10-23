Actualités

XPPen Artist 12 3rd : une avancée remarquable pour les créateurs

Découvrez les atouts du XPPen Artist 12 3rd, l'écran de dessin compact et performant.

Le monde de la création numérique vient de franchir une nouvelle étape. XPPen vient de présenter son dernier écran de dessin, le XPPen Artist 12 3rd. Compact, innovant et puissant, il s’adresse à tous les artistes cherchant efficacité, contrôle et portabilité. Découvrons ensemble ses atouts majeurs.

Les nouvelles fonctionnalités révolutionnaires du XPPen Artist 12 3rd

Le XPPen Artist 12 3rd se distingue grâce à ses touches de raccourci X-Dial. Cette interface révolutionnaire permet d’accéder rapidement aux fonctions essentielles.
En faisant simplement tourner le cadran, il devient facile de zoomer, changer la taille du pinceau ou faire défiler les calques.
L’appareil possède aussi deux molettes et huit touches personnalisables, offrant une expérience vraiment immersive.
Les artistes gagnent ainsi du temps et restent plongés dans leur créativité, sans interruption.

Un stylet à puce intelligente X4 pour une créativité optimale

Le nouvel écran de dessin intègre le stylet X4 à puce intelligente. Celui-ci affiche des performances de pointe : seulement 2g de force d’activation et un temps de réponse de 30 ms.
Avec ses 16 384 niveaux de pression, chaque trait, même le plus léger, est reproduit avec précision.
Un nouveau noyau magnétique améliore la reconnaissance de l’inclinaison, offrant un confort total aux droitiers comme aux gauchers.
La fixation magnétique du stylet permet un rangement simple et sûr — une première chez XPPen.

Un écran portable compact avec des performances professionnelles

L’Artist 12 3rd ne pèse que 719 g. Il propose un écran de 11,9 pouces en Full HD avec 16,7 millions de couleurs et une vaste couverture sRGB et Adobe RGB.
Le rendu est fidèle et lumineux, parfait pour les illustrateurs exigeants.
Le revêtement antireflet, semblable au papier, protège contre les traces et offre une expérience de dessin naturelle.
En outre, la gradation DC ajuste automatiquement la lumière de l’écran, préservant vos yeux lors des longues sessions de travail.

En conclusion, le XPPen Artist 12 3rd s’impose comme un outil incontournable pour tous les créateurs en quête de mobilité et de performance. Entre son stylet intelligent, son écran précis et sa portabilité, il vise à combler débutants comme professionnels. Disponible à partir du 20 octobre 2025, ce nouvel écran portable s’annonce comme une référence sur le marché de la création numérique.

