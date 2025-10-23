iPad, iPad Air ou iPad Pro : lequel choisir en 2025 ?

Vous recherchez une tablette Apple mais vous hésitez entre l’iPad classique, le modèle Air ou le Pro ? Ce dossier est fait pour vous ! Nous allons évoquer les différents modèles d’iPad récents et leurs spécificités pour que vous fassiez un achat le plus éclairé possible. Bonne lecture !

L’iPad 11 : le dernier modèle d’iPad classique d’Apple à ce jour

L’iPad de 11ème génération d’Apple est disponible depuis mars 2025. C’est une tablette au design extra fin, avec une épaisseur de 7 mm seulement et un poids plume de 477 grammes.

Côté configuration, cette tablette Apple intègre la puce A16, qui est la puce présente sur les iPhone 14 Pro et Pro Max ainsi que sur les iPhone 15 et 15 Plus. Ce modèle est doté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette tablette peut ainsi exécuter toutes les applications sans la moindre latence. Elle vous offrira une expérience fluide au quotidien, même si vous effectuez plusieurs tâches en même temps sur cette tablette.

Du côté de l’écran, l’iPad 11 propose un écran Liquid Retina de 11 pouces, avec une définition de 2 360 x 1 640 pixels ainsi qu’une luminosité maximale de 500 nits. Vous pourrez ainsi l’utiliser sans problème en extérieur.

Par ailleurs, l’iPad 11 est compatible avec iPadOS 26, qui est la dernière version du système d’exploitation d’Apple à l’heure actuelle. Cela signifie que cette tablette bénéficiera de 5 années de mises à jour d’OS et de sécurité au minimum. Vous pourrez ainsi sereinement l’utiliser au moins jusqu’en 2030. Quant à l’autonomie, ce modèle peut offrir jusqu’à 10 heures d’utilisation.

Côté photo, l’iPad 11 dispose d’un double module de 12 Mpx, à l’avant et à l’arrière, vous assurant des photos de belle qualité. Vous pouvez également filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Côté connectivité, l’iPad 11 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 pour des connexions sans fil rapides et stables.

Si vous recherchez une tablette polyvalente, performante mais accessible en termes de prix, alors l’iPad 11 pourrait répondre à tous vos besoins. Ce modèle est actuellement vendu à partir de 389 euros sur le site d’Apple.

iPad Air M3 : une tablette haut de gamme avec des performances de haut vol

Si vous recherchez un iPad puissant et polyvalent, qui appartient à la dernière génération des tablettes d’Apple, alors jetez un coup d’œil à l’iPad Air M3. Cette tablette haut de gamme offre des performances supérieures, un meilleur écran et est optimisée pour Apple Intelligence.

L’iPad Air M3 se dote d’un écran Liquid Retina de 11 pouces, avec une définition de 2 360 x 1 640 pixels. Il arbore des bordures fines et comporte un capteur d’empreintes digitales (Touch ID) sur le bouton d’alimentation.

La puce M3 offre d’excellentes performances, notamment pour les lourdes tâches graphiques comme le montage vidéo. D’ailleurs, cet iPad Air 2025 est optimisé pour l’IA et permet de profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Il faut savoir que l’écran de l’iPad Air M3 est compatible avec le stylet Apple Pencil Pro. Néanmoins, ce dernier est vendu séparément de cette tablette. Idem pour le clavier Magic Keyboard.

Cette tablette incorpore une batterie de 7600 mAh, qui vous assurera jusqu’à 10 heures d’autonomie. Côté photo, l’iPad Air M3 compte deux caméras de 12 Mpx à l’avant et à l’arrière. Vous pourrez ainsi capturer de belles photos et même filmer en 4K.

En résumé, l’iPad Air M3 est une tablette puissante et polyvalente. Elle est idéale pour le travail, la création, le divertissement et la navigation sur Internet. Vous pouvez passer d’une application à une autre sans observer le moindre ralentissement et vous adonner à des jeux gourmands sans restriction. Cette tablette est affichée à un prix commençant à 669 euros sur Apple.

iPad Pro M5 : une tablette aux performances élevées au point de faire de l’ombre aux ordinateurs

Cela fait quelques jours que l’iPad Pro M5 est disponible à la vente. Cette tablette inaugure la nouvelle puce M5 d’Apple. Côté design, l’iPad Pro M5 est une copie conforme de son prédécesseur. Elle garde sa finesse et son écran OLED inauguré en 2024 ainsi que sa légèreté. L’iPad Pro M5 affiche également un niveau de finition impeccable et une qualité de fabrication premium.

La puce M5 est puissante, en particulier au niveau de la partie graphique (GPU), avec un accélérateur neuronal dans chaque cœur. Ce modèle embarque un Neural Engine 16 cœurs, ce qui fait que les charges IA locales s’améliorent jusqu’à 3.5 fois par rapport à la puce M4 et jusqu’à 5.6 fois face à la puce M1.

La tablette incorpore également un processeur (CPU) jusqu’à 10 cœurs, dont le cœur de performance est le plus rapide annoncé jusqu’à ce jour. Par ailleurs, les vitesses de lecture/écriture du stockage ont doublé. La bande passante mémoire dépasse 150 Go/s, ce qui représente une amélioration de 30% environ par rapport au modèle M4. De plus, les configurations de 256 et 512 Go intègrent désormais 12 Go de RAM par défaut. Enfin, notons la présence de la puce Apple N1 pour le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 7, et le modem Apple C1X pour la 5G.

En résumé, le nouvel iPad Pro M5 est un appareil puissant et polyvalent, proposant des avancées majeures en matière d’IA et de performances graphiques. Il est disponible en deux tailles (11 et 13 pouces). Cet appareil ultra performant peut facilement remplacer les ordinateurs portables. Pour le prix, l’iPad Pro M5 est disponible à l’achat à partir de 1 119 euros sur le site d’Apple.