Stranger Things: The Experience offre une aventure inoubliable à Yas Island

Une nouvelle aventure attend les fans de Stranger Things au cœur d’Abou Dabi. À partir du 14 novembre, Yas Island devient le théâtre d’une expérience immersive sans précédent. Les visiteurs pourront plonger dans le monde étrange de Hawkins et explorer l’envers du décor avec Stranger Things: The Experience. Cette ouverture promet d’attirer passionnés comme curieux. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle attraction phare.

Plongez dans l’univers de Stranger Things à Yas Island

Pour la première fois au Moyen-Orient, Stranger Things: The Experience ouvre ses portes à Yas Island. Cette expérience transporte directement à Hawkins, la petite ville fictive rendue célèbre par la série. Dès l’entrée, les visiteurs sont intégrés à une intrigue originale, avec la possibilité de devenir les héros d’une aventure surnaturelle. L’immersion est totale grâce à la reproduction de décors emblématiques et à la présence d’acteurs vécus.

Une immersion totale dans l’Upside Down pour les fans

L’attraction propose de vivre le fameux Upside Down de manière réaliste. À travers différents espaces, il est possible de traverser le laboratoire d’Hawkins, d’explorer des tunnels inquiétants ou encore de revivre les scènes cultes de la série. Les effets spéciaux utilisés sont bluffants. Chaque détail est pensé pour surprendre et émerveiller, transformant chaque visite en un moment unique.

Expériences interactives et surprises inspirées des années 80

Après cette immersion, place à la nostalgie des années 80 dans la zone « Mix-Tape ». Ici, les visiteurs profitent de :

Plats à thème inspirés des scènes iconiques

inspirés des scènes iconiques Opportunités de photos originales et souvenirs exclusifs

originales et souvenirs exclusifs Boutiques dédiées aux produits dérivés

Animations et surprises en clin d’œil à la série

Cet espace festif permet de prolonger la magie et d’emporter un morceau de Hawkins à la maison.

En résumé, Stranger Things: The Experience à Yas Island est une aventure à ne pas manquer cet automne. Que vous soyez fans de la série ou simples curieux, l’immersion est garantie. Yas Island confirme sa place comme destination incontournable du divertissement. Préparez-vous à percer les mystères de l’Upside Down et à vivre une expérience hors du commun !

Lisez notre dernier article tech : Meowmories : Team Memolink a dévoilé leur nouveau jeu dans lequel on incarne…un chat