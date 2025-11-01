DXC Xponential : une avancée majeure pour réussir l’IA en entreprise

DXC Xponential révolutionne l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises. Ce nouveau schéma directeur promet une adoption rapide et efficace de l’IA. Il s’adresse à toutes les organisations voulant transformer leurs activités avec des technologies de pointe. Découvrons comment Xponential facilite le déploiement de l’IA à grande échelle.

Xponential : un schéma pour déployer l’IA à grande échelle

L’IA est souvent complexe à intégrer dans une entreprise. Beaucoup restent bloqués à l’étape des projets pilotes. DXC Xponential propose un schéma directeur qui simplifie chaque étape. Ainsi, il permet aux dirigeants de passer plus vite de l’idée à l’action. De plus, ce modèle met la gouvernance et la sécurité au cœur des processus. Grâce à cela, les entreprises peuvent adopter l’IA avec confiance et sérénité.

Les cinq piliers d’Xponential pour des résultats mesurables

Xponential repose sur cinq piliers interconnectés, chacun jouant un rôle clé :

Informations : garantit gouvernance et conformité dès le début.

: garantit gouvernance et conformité dès le début. Accélérateurs : outils exclusifs pour accélérer chaque déploiement.

: outils exclusifs pour accélérer chaque déploiement. Automatisation : protocoles pour booster l’efficacité des processus.

: protocoles pour booster l’efficacité des processus. Approche human+ : associe humains et IA pour de meilleurs résultats.

: associe humains et IA pour de meilleurs résultats. Processus : méthodologie flexible, idéale pour toute organisation.

En réunissant ces éléments, DXC aide chaque entreprise à obtenir des bénéfices concrets, rapidement et à grande échelle.

Des exemples de réussite de l’IA Xponential dans le monde

De grandes entreprises utilisent déjà Xponential. Par exemple, chez Textron, l’automatisation IA a réduit les tickets informatiques de 20 %. À l’Agence spatiale européenne, l’outil ASK ESA améliore la collaboration et la recherche. Singapour utilise la solution AI2D pour améliorer les soins hospitaliers et lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Enfin, Ferrovial se sert d’AI Workbench pour booster les opérations de 25 500 employés. Ces cas montrent la force d’Xponential dans des contextes variés.

Pour conclure, DXC Xponential offre un modèle clair et reproductible pour intégrer l’IA facilement dans toutes les organisations. Ses cinq piliers rassemblent les meilleures pratiques pour garantir des résultats rapides et mesurables. Ainsi, chaque entreprise peut accélérer sa transformation digitale, tout en gardant contrôle et sécurité. Pour suivre les leaders de demain, il est temps d’adopter la voie de Xponential.

