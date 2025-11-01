Test – AMD Ryzen 7 9700X : Polyvalence et sobriété énergétique

Sorti en août dernier, le Ryzen 7 9700X dévoile la nouvelle architecture maison d’AMD : Zen5. Véritable fer de lance de la gamme « standard » (entre les Ryzen 5 et les puissants Ryzen 9) il a pour objectif de se faire une place dans le milieu très contesté des gamers. Et avec les déboires des dernières générations de processeur Intel, il y a clairement des parts de marché à prendre. Avec un prix accessible et des performances alléchantes sur le papier, est-ce que la marque américaine a réussi à transformer l’essai ?

Installation et informations techniques

L’installation est, vous vous en doutez, relativement simple. Du moment que vous avez une carte mère compatible avec le socket AMD AM5, comme les variantes B650, B850, X670 ou encore X870. L’architecture Zen5 apporte un support de la mémoire vive DDR5 ainsi que des SSD M.2 PCIe 5.0, les toutes dernières technologies encore aujourd’hui. On remarque également une réduction du TDP de processeurs, avec par exemple 65W pour le Ryzen 7 9700X. Cela permet notamment de réduire la chauffe du processeur, mais également de consommer moins. Pour autant, les performances, elles, ne sont pas réduites avec des améliorations allant jusqu’à 15% par rapport à la génération 7000. À noter que si vous souhaitez booster encore un peu les performances, il est possible (via le BIOS) d’augmenter le TDP à 105W, tout en conservant la garantie.

Voici un petit récapitulatif des caractéristiques de ce Ryzen 7 9700X :

Cœurs 8 Threads 16 Fréquence 3.8 GHz Fréquence turbo 5.5 GHz TDP 65 W (Possibilité d’unlock à 105W) Compatibilité mémoire DDR5 Fréquence max Mémoire 5600 MT/s (possibilité de 6000 MT/s) PCIe 5.0 Ventirad ? Non GPU intégré ? Non

Pour les tests qui vont suivre, voici les éléments qui seront utilisés :

32Go de RAM DDR5 Trident Z5 6000 MT/s

Carte mère GIGABYTE B650E AORUS Elite X AX Ice

Watercooling NZXT Kraken Elite 420 RGB

Boîtier NZXT H9 Flow RGB+

Disque M.2 Biwin X570 Pro 2 To

Information importante à noter avant de passer au benchmark, avec le setup cité ci-dessus, le processeur tourne à environ 36°C au repos en 65W, et 39°C en 105W.

Performances de calculs

De nombreux outils sont disponibles sur le marché pour benchmarker votre processeur. Pour ma part, j’ai choisi Cinebench R24, 3D Mark Time Spy ainsi que que GeekBench. Chaque test est effectué deux fois, avec les deux TDP possibles (65W et 105W) afin de visualiser les augmentations (ou non) apportées. La température maximale est également relevée pour voir si le processeur est sujet au thermal throttling ou non.

Température max Résultats Cinebench R24 (65W) Single Core 55°C 130 points Cinebench R24 (65W) Multi Core 63°C 1021 points Cinebench R24 (105W) Single Core 84°C 136 points Cinebench R24 (105W) Multi Core 68°C 1183 points GeekBench 6 (65W) Single Core 67°C 3217 points GeekBench 6 (65W) Multi Core 67°C 15306 points GeekBench 6 (105W) Single Core 74°C 3215 points GeekBench 6 (105W) Multi Core 74°C 16931 points 3D Mark Time Spy (65W) 70°C 12 549 points 3D Mark Time Spy (105W) 78°C 14 562 points

Dans la globalité, ce AMD Ryzen 7 9700X se débrouille très bien sur ces différents benchmarks. Les scores en Multi Core sont un peu bas selon moi avec des résultats (à 105W) environ au niveau d’un Ryzen 9 5900X ou encore un Intel Core I7 12700k. Des processeurs déjà sortis depuis quelques années. Les résultats en single core sont au contraire assez impressionnant avec pas moins de 136 points sur CineBench. Ce qui le place dans le top 6, au niveau d’un Apple M3 Pro ou d’un Intel Core i9 13900 KS. On remarque également que le processeur est assez frais durant les tests, preuve d’une bonne optimisation. Le débridage du processeur à 105W résulte en une augmentation de 20% des températures en moyenne pour environ 12% d’augmentation de performances.

Performances en jeux

Afin de tester les performances in-game de ce AMD Ryzen 7 9700X, nous allons vérifier les températures encore une fois. Mais également le pourcentage d’utilisation moyen, pour voir si ce dernier arrive à suivre sans souci sur des jeux gourmands ou plutôt compétitifs. Important à noter, selon le mode benchmark de Forza Horizon 5, notre plateforme de test est bien dimensionné puisqu’aucun bottleneck (CPU+GPU) n’est présent.

Température max Pourcentage d’utilisation moyen Rocket League 55°C 20% Cyberpunk 2077 59°C 50% League of Legends 50°C 22% Forza Horizon 5 57°C 25%

Bien que ce ne soit rarement le composant le plus utile en jeu (la carte graphique arrivant en première), ce Ryzen 7 9700X est malgré tout très à l’aise. Même sur de grosses licences, on est loin de mettre à genoux le processeur AMD.

Conclusion

En ayant fait le choix de réduire le TDP à 65W, AMD propose un processeur avec un très bon rapport performance/consommation. De plus, le processeur chauffera moins, et sera donc plus facile à refroidir. Comme nous avons pu le faire plus tôt, le Ryzen 7 9700X se débrouille très bien dans le domaine des jeux vidéo. Pour des tâches plus consommatrices au niveau du CPU, les résultats sont également très bons. Ce qui en fait donc un très bon processeur polyvalent qui conviendra à grands nombres d’entre vous. Il se dénote bien de la concurrence, même encore en 2025 où son achat reste un très bon choix. Son prix est à 288€ sur Amazon, mais aucun refroidissement n’est fourni d’origine. Il faudra donc penser à se procurer un watercooling ou un ventirad.

