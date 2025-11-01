Test – AMD Ryzen 7 9700X : Polyvalence et sobriété énergétique

Informatique

Sorti en août dernier, le Ryzen 7 9700X dévoile la nouvelle architecture maison d’AMD : Zen5. Véritable fer de lance de la gamme « standard » (entre les Ryzen 5 et les puissants Ryzen 9) il a pour objectif de se faire une place dans le milieu très contesté des gamers. Et avec les déboires des dernières générations de processeur Intel, il y a clairement des parts de marché à prendre. Avec un prix accessible et des performances alléchantes sur le papier, est-ce que la marque américaine a réussi à transformer l’essai ?

Installation et informations techniques

L’installation est, vous vous en doutez, relativement simple. Du moment que vous avez une carte mère compatible avec le socket AMD AM5, comme les variantes B650, B850, X670 ou encore X870. L’architecture Zen5 apporte un support de la mémoire vive DDR5 ainsi que des SSD M.2 PCIe 5.0, les toutes dernières technologies encore aujourd’hui. On remarque également une réduction du TDP de processeurs, avec par exemple 65W pour le Ryzen 7 9700X. Cela permet notamment de réduire la chauffe du processeur, mais également de consommer moins. Pour autant, les performances, elles, ne sont pas réduites avec des améliorations allant jusqu’à 15% par rapport à la génération 7000. À noter que si vous souhaitez booster encore un peu les performances, il est possible (via le BIOS) d’augmenter le TDP à 105W, tout en conservant la garantie.

Voici un petit récapitulatif des caractéristiques de ce Ryzen 7 9700X :

Cœurs8
Threads16
Fréquence3.8 GHz
Fréquence turbo5.5 GHz
TDP65 W (Possibilité d’unlock à 105W)
Compatibilité mémoireDDR5
Fréquence max Mémoire5600 MT/s (possibilité de 6000 MT/s)
PCIe5.0
Ventirad ?Non
GPU intégré ?Non

Pour les tests qui vont suivre, voici les éléments qui seront utilisés :

Information importante à noter avant de passer au benchmark, avec le setup cité ci-dessus, le processeur tourne à environ 36°C au repos en 65W, et 39°C en 105W.

Performances de calculs

De nombreux outils sont disponibles sur le marché pour benchmarker votre processeur. Pour ma part, j’ai choisi Cinebench R24, 3D Mark Time Spy ainsi que que GeekBench. Chaque test est effectué deux fois, avec les deux TDP possibles (65W et 105W) afin de visualiser les augmentations (ou non) apportées. La température maximale est également relevée pour voir si le processeur est sujet au thermal throttling ou non.

Température maxRésultats
Cinebench R24 (65W) Single Core55°C130 points
Cinebench R24 (65W) Multi Core63°C1021 points
Cinebench R24 (105W) Single Core84°C136 points
Cinebench R24 (105W) Multi Core68°C1183 points
GeekBench 6 (65W) Single Core67°C3217 points
GeekBench 6 (65W) Multi Core67°C15306 points
GeekBench 6 (105W) Single Core74°C3215 points
GeekBench 6 (105W) Multi Core74°C16931 points
3D Mark Time Spy (65W)70°C12 549 points
3D Mark Time Spy (105W)78°C14 562 points

Dans la globalité, ce AMD Ryzen 7 9700X se débrouille très bien sur ces différents benchmarks. Les scores en Multi Core sont un peu bas selon moi avec des résultats (à 105W) environ au niveau d’un Ryzen 9 5900X ou encore un Intel Core I7 12700k. Des processeurs déjà sortis depuis quelques années. Les résultats en single core sont au contraire assez impressionnant avec pas moins de 136 points sur CineBench. Ce qui le place dans le top 6, au niveau d’un Apple M3 Pro ou d’un Intel Core i9 13900 KS. On remarque également que le processeur est assez frais durant les tests, preuve d’une bonne optimisation. Le débridage du processeur à 105W résulte en une augmentation de 20% des températures en moyenne pour environ 12% d’augmentation de performances.

Performances en jeux

Afin de tester les performances in-game de ce AMD Ryzen 7 9700X, nous allons vérifier les températures encore une fois. Mais également le pourcentage d’utilisation moyen, pour voir si ce dernier arrive à suivre sans souci sur des jeux gourmands ou plutôt compétitifs. Important à noter, selon le mode benchmark de Forza Horizon 5, notre plateforme de test est bien dimensionné puisqu’aucun bottleneck (CPU+GPU) n’est présent.

Température maxPourcentage d’utilisation moyen
Rocket League55°C20%
Cyberpunk 207759°C50%
League of Legends50°C22%
Forza Horizon 557°C25%

Bien que ce ne soit rarement le composant le plus utile en jeu (la carte graphique arrivant en première), ce Ryzen 7 9700X est malgré tout très à l’aise. Même sur de grosses licences, on est loin de mettre à genoux le processeur AMD.

Conclusion

En ayant fait le choix de réduire le TDP à 65W, AMD propose un processeur avec un très bon rapport performance/consommation. De plus, le processeur chauffera moins, et sera donc plus facile à refroidir. Comme nous avons pu le faire plus tôt, le Ryzen 7 9700X se débrouille très bien dans le domaine des jeux vidéo. Pour des tâches plus consommatrices au niveau du CPU, les résultats sont également très bons. Ce qui en fait donc un très bon processeur polyvalent qui conviendra à grands nombres d’entre vous. Il se dénote bien de la concurrence, même encore en 2025 où son achat reste un très bon choix. Son prix est à 288€ sur Amazon, mais aucun refroidissement n’est fourni d’origine. Il faudra donc penser à se procurer un watercooling ou un ventirad.

Pour

  • De très bonnes performances en single core
  • Des températures très bonnes
  • Une consommation réduite

Contre

  • Pas de ventirad inclus
