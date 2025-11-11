Actualités

Apple Pencil – Bonne nouvelle : iPad booste créativité et productivité avec ses nouveautés !

il y a 1 heureDernière mise à jour: 9 novembre 2025
Apple Pencil

Apple ne cesse de faire évoluer l’iPad et ses accessoires pour séduire les créateurs et les pros de la productivité. Cette semaine, deux actualités marquantes font vibrer la communauté : le retour d’une fonction multitâche appréciée dans iPadOS et des indices sur l’avenir de l’Apple Pencil. Voici tout ce qu’il faut retenir !

Slide Over fait son grand retour avec iPadOS 26.2

Slide Over, la fonctionnalité qui permet de garder une appli à portée de main en un simple glissement, signe son comeback sur iPadOS 26.2. Après sa disparition remarquée dans la première mouture de la nouvelle version, la grogne des utilisateurs a porté ses fruits. Vous pourrez à nouveau afficher rapidement Messages, Slack ou Notes sans quitter votre activité principale.

La nouveauté ? Il n’est plus possible d’empiler plusieurs applications en Slide Over. Désormais, vous ne pourrez garder qu’une app à la fois dans ce mode. Pour y accéder, il suffira d’ouvrir une application, puis d’appuyer longuement sur l’icône verte en haut de la fenêtre et de choisir « Ouvrir dans Slide Over ». C’est plus simple, même si cela limite un peu les possibilités. Mais l’essentiel est là pour ceux qui adorent jongler entre plusieurs tâches.

Slide Over avec iPadOS 26.2

Le futur de l’Apple Pencil s’annonce… lumineux !

Un brevet fraîchement déposé par Apple fait rêver : il évoque une toute nouvelle génération d’Apple Pencil utilisant des capteurs optiques intégrés à l’écran. Résultat ? Le stylet pourrait fonctionner non seulement sur l’iPad, mais aussi sur un MacBook ou un trackpad ! Une petite révolution qui briserait les frontières entre les appareils de la marque à la pomme.

Pour les artistes, cette technologie promet de détecter la rotation et la précision du survol, tout en limitant les fausses interactions (réflexions, gouttes d’eau…). Le brevet mentionne même la gestion de plusieurs stylets simultanés ! Certes, il ne s’agit que d’une piste pour l’instant, mais elle laisse entrevoir un Pencil plus créatif et adaptable que jamais.

Booster son flow créatif avec l’Apple Pencil Pro

Vous cherchez à exploiter à fond les gestes du Pencil Pro ? De nombreux tips circulent, à commencer par personnaliser le squeeze pour l’annulation d’un geste, ou encore utiliser le « barrel roll » pour faire tourner un pinceau à la volée. Sans oublier le « tilt », qui permet de jouer sur la taille ou la texture du trait selon l’application.

Ces astuces transforment l’expérience, faisant du Pencil un véritable prolongement naturel de la main, ouvrant la porte à une créativité sans limites.

Et vous, quelle fonction multitâche utilisez-vous le plus sur iPad ? Seriez-vous prêt à dessiner sur un Mac avec le Pencil ? Laissez-nous votre avis en commentaire ou partagez cet article avec vos amis créatifs !

Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

