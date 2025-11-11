L’ordinateur quantique Helios offre une précision exceptionnelle

Le monde de l’informatique vient de franchir un nouveau cap. Quantinuum présente Helios, un ordinateur quantique commercial offrant une précision inégalée. Cette avancée promet de transformer l’industrie, notamment dans les domaines de l’IA générative, de la finance ou encore des matériaux avancés. Découvrons ensemble ce qui distingue Helios et pourquoi il intéresse déjà les plus grands groupes mondiaux.

Les caractéristiques innovantes de l’ordinateur quantique Helios

Helios s’impose comme une révolution grâce à ses performances inédites. Il atteint une fidélité record de 99,921 % pour les portes à deux qubits, ce qui garantit une précision exceptionnelle. Les développeurs bénéficient d’un nouveau langage : Guppy, fondé sur Python, qui facilite la programmation hybride, mêlant le quantique et le classique. Helios offre 98 qubits physiques et 94 qubits logiques enchevêtrés, ce qui ouvre la voie à des calculs complexes et fiables.

Des partenaires prestigieux adoptent la technologie Helios

Dès son lancement, Helios séduit des entreprises majeures. Parmi elles, Amgen utilise le système pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments. BMW explore de nouveaux matériaux pour la mobilité durable. JPMorganChase s’intéresse à l’analyse financière avancée, tandis que SoftBank se concentre sur l’énergie. Ces partenaires misent sur la puissance de l’ordinateur quantique Helios pour innover dans leurs secteurs respectifs.

Quantinuum accélère l’IA générative avec Helios et NVIDIA

La collaboration entre Quantinuum et NVIDIA donne un nouvel élan à l’IA quantique générative. Grâce à l’intégration du NVIDIA GB200 et du réseau NVQLink, Helios peut faire travailler ensemble les technologies quantiques et classiques. Cette combinaison puissante permet de créer des modèles d’IA avancés pour l’analyse de données, la conception de matériaux et la chimie. De nouvelles applications de correction d’erreurs en temps réel deviennent possibles.

En résumé, l’ordinateur quantique Helios s’impose déjà comme la référence en matière de calcul quantique commercial. Il attire les plus grands groupes industriels et accélère l’IA générative, tout en facilitant l’accès à des ressources d’une précision inédite. Grâce à Helios, le monde de l’informatique s’apprête à vivre une transformation en profondeur. Restez attentif, l’avenir du quantique est déjà là.

