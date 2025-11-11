Séduisez votre quotidien : O2feel 2024, élégance et sécurité à vélo

La marque O2feel revient avec une nouvelle collection de vélos électriques qui promet de séduire tous les amateurs de mobilité douce. Élégance, performance et sécurité se retrouvent au cœur de cette gamme 2024, pensée pour faciliter la vie au quotidien, les sorties en famille, ou même les balades hivernales. Découvrons les modèles phares qui marquent cette saison.

Une gamme adaptée à tous les besoins

Cette année, O2feel mise sur la diversité pour répondre à toutes les envies. Le nouveau DUMA 4 impressionne par son équilibre et sa fiabilité. Avec son moteur Ananda M60, sa grosse batterie iPowerOne de 730 Wh, il assure jusqu’à 240 km d’autonomie. Idéal pour les utilisateurs qui recherchent un vélo confortable, solide et accessible, le DUMA 4 transforme la routine en véritable plaisir, le tout pour 2 099 € TTC.

Pour ceux qui vivent en ville et jonglent avec les transports, le JIM s’impose comme le vélo pliant électrique de nouvelle génération. Sa promesse ? Se plier en 20 secondes chrono, peser 30 % de moins qu’un vélo classique, offrir 60 km d’autonomie et intégrer une batterie USB-C qui se transforme en powerbank. Pratique et stylé, il redéfinit la mobilité urbaine au tarif de 2 999 € TTC.

Sécurité et style au rendez-vous

L’élégance n’est pas en reste avec le iSWAN City Boost 8.1. Ce modèle urbain brille par son moteur Shimano Steps, son design soigné et sa conduite ultra confortable. Parfaitement équilibré, il s’adresse à ceux qui veulent conjuguer chic et efficacité dans leurs trajets quotidiens. Il est disponible à partir de 2 799 € TTC.

Côté sécurité, O2feel frappe fort avec l’EQUO 7 ABS. Ce cargo familial longtail devient le premier vélo équipé du système de freinage ABS Shimano x Blubrake. Un véritable atout pour rassurer les parents et garantir des trajets en toute sérénité, même bien chargé. Son prix : 5 599 € TTC.

Avec cette nouvelle sélection, O2feel confirme son statut d’acteur clé de la mobilité électrique. Ces innovations placent la sécurité, le design et la performance au centre des préoccupations. Alors, êtes-vous prêt à passer à l’électrique et à partager votre expérience ? Laissez-nous votre avis en commentaire ou partagez l’article avec ceux qui cherchent leur futur compagnon de route !