Giga Computing lance un serveur innovant et performant pour l’IA

Le secteur de l’intelligence artificielle évolue à une vitesse étonnante. Aujourd’hui, Giga Computing annonce une innovation majeure avec la disponibilité mondiale du serveur GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PRO. Ce nouveau produit change la donne pour les entreprises qui veulent exploiter toute la puissance de l’IA.

Une nouvelle ère pour l’IA avec le serveur Giga Computing

Le serveur Giga Computing intègre les récentes avancées de NVIDIA. Il embarque le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, le DPU NVIDIA BlueField-3 et les SuperNICs NVIDIA ConnectX-8. Cette combinaison puissante répond aux besoins croissants en calcul et en rapidité réseau pour l’IA. Grâce à son design modulaire basé sur NVIDIA MGX, il prend en charge jusqu’à huit GPU, offrant une mémoire totale de 768 Go GDDR7. Ce serveur cible des applications de pointe, comme l’IA générative, le rendu 3D et la recherche scientifique.

Une performance GPU et réseau inégalée pour l’industrie

Le XL44-SX2-AAS1 délivre une performance impressionnante : jusqu’à cinq fois plus rapide que les générations précédentes pour l’inférence IA. Plusieurs innovations assurent cette avancée :

Deux processeurs Intel Xeon puissants

puissants 32 modules DDR5 pour une mémoire ultra-rapide

pour une mémoire ultra-rapide Bande passante réseau cumulée jusqu’à 800 Gb/s par GPU

par GPU Alimentations redondantes robustes pour garantir la fiabilité

En plus, la faible latence entre GPU optimise les calculs distribués. Ce serveur s’intègre parfaitement aux centres de données mais aussi aux futures usines d’IA.

Intégration complète avec les solutions NVIDIA AI Enterprise

L’un des atouts majeurs de la solution Giga Computing est sa compatibilité avec NVIDIA AI Enterprise. Ce logiciel rassemble microservices, bibliothèques et plateformes comme Omniverse et Cosmos. Les entreprises peuvent passer facilement du développement de modèles au déploiement en IA physique, en simulation ou en production réelle. L’environnement logiciel unifié permet une gestion simple et efficace, que ce soit sous Windows, Linux, Kubernetes ou en virtualisation.

En conclusion, Giga Computing frappe fort avec ce nouveau serveur dédié à l’intelligence artificielle. Grâce à une puissance GPU sans égal, un réseau rapide et une intégration logicielle transparente, les entreprises disposent d’un outil idéal pour entrer dans une nouvelle ère de l’IA. Les innovations de ce produit stimulent l’innovation et rendent l’IA accessible à plus de secteurs que jamais.

