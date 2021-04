Une prime de 2500 € si vous échangez votre voiture contre un vélo électrique

On connaissait le « Coup de pouce vélo ». Avec la prime à la conversion, c’est un autre de pouce pour accompagner les Français à acheter un vélo électrique. En effet, vous pourrez recevoir une prime de 2500 € en échangeant votre voiture contre un vélo électrique.

Une prime à la casse revisitée

L’ engouement pour le vélo se développe par la poussée des nouveaux modes de vie avec la crise sanitaire. « Un tournant culturel » que Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a proposé pour la loi Climat et résilience.

BANDEAU PUBLICITE

La ministre de la Transition écologique a ainsi présenté un amendement visant à fournir des aides en faveur de l’acquisition d’un vélo électrique. Parmi ces aides, la fameuse prime à la conversion réservée aux voitures est désormais étendue aux vélos électriques. L’amendement a été voté à l’unanimité par les députés, ce 9 avril 2021.

Concrètement, désormais, si vous mettez votre vieille voiture polluante à la casse, vous pourrez au choix bénéficier d’une aide pour acheter un véhicule moins polluant, ou un vélo à assistance électrique.

Publicité

2500 €, de quoi acheter un vélo électrique haut de gamme

Une avancée qualifiée de “révolution culturelle” par la Fédération française des usagers de la bicyclette et la porteuse de l’amendement Barbara Pompili. Le montant de l’aide est de 2500 euros, ce qui permet d’envisager à peu de frais l’achat d’un vélo électrique haut de gamme. Elle s’ajoute au coup de pouce vélo qui permet d’obtenir 50 € pour faire réparer une bicyclette. Aide qui a déjà bénéficié à plus de 2 millions de Français.

De plus, tous types de vélocipèdes quel que soit le nombre de roues peuvent profiter de cette prime. Aujourd’hui les offres du marché sont multiples. Elles vont du vélo simple au vélo-cargo en passant par le vélo pliant, le tricycle, le side-car et le vélomobile. Un « bonus vélo pour l’acquisition de vélos cargo plus onéreux mais qui permettent des usages beaucoup plus variés », a précisé Barbara Pompili.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Envisagez-vous l’achat d’un vélo électrique ? Découvrez The One : Le vélo électrique VAE pliable le plus léger !