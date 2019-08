The One : Le vélo électrique VAE pliable le plus léger

Le vélo électrique THE ONE est conçu par la startup suisse United City Bikes. Il est le vélo électrique pliable le plus léger du marché !

Léger, avec seulement 12,5 Kg sur la balance grâce sa fabrication en alliage de magnésium, THE ONE s’apparente comme le vélo électrique pliant par excellence. Comptez moins de 10 secondes pour plier un vélo électrique THE ONE. Des avantages qui font de ce vélo électrique un moyen de transport que l’on peut emporter sans grande difficulté ; un peu comme une trottinette électrique, en plus confortable. Que ce soit dans les transports en commun ou dans un coffre de voiture. D’autant plus qu’une fois plié en moins de 10 secondes, il est compact avec une épaisseur de 25 cm d’épaisseur !

Ce qui tape à l’oeil avec ce vélo électrique pliable, c’est son design moderne, minimaliste conçu pratique pour la ville. Par exemple avec la batterie amovible, intégrée dans le tube de la selle, les pédales rétractables. Sur le plan purement esthétique, on apprécie les fourches avant et arrière en monobras. Des fourches qui ne passent que d’un côté de la roue, il faut dire que cela rend magnifiquement bien !

Financement réussi : mission accomplie !

Ce vélo électrique pliable au design moderne a conquis de nombreuses personnes avec le lancement de la première campagne de crowdfunding du projet. À peine une heure après, la startup avait déjà récolté 100k$ sur la plateforme Indiegogo. Cette cagnotte a finalement atteint plus de 1,5M€.

Une seconde campagne de financement (cette fois-ci sur Ulule) avait été lancée pour un développement du vélo en France. Cette dernière a confirmé l’engouement pour ce vélo car on note que la campagne Ulule a été financée à 1519% (presque 152k€ pour un objectif de 10k€).

Caractéristiques

Comme le veut la réglementation, le moteur de 250W de la roue arrière permet d’atteindre 25 km/h max ; sur le mode le plus sportif du vélo.

La startup indique une autonomie de 60 km maximum, en fonction du terrain ou de votre poids par exemple.

Pour la sécurité de l’utilisateur du vélo à assistance électrique THE ONE ; ce sont des freins à disque qui équipent le vélo de la startup suisse United City Bikes.

THE ONE embarque toute la puissance nécessaire pour un usage urbain. En prime, un bon confort de conduite, pour avoir pu le piloter lors d’une session de découverte du produit.

Disponibilité du vélo électrique THE ONE

Les premiers investisseurs de la campagne Ulule avaient pu bénéficier d’un tarif très attractif (-55% de remise soit 699€). Reste la campagne Indiegogo pour précommander votre vélo électrique pour une livraison en septembre 2019, dès 892€ (37% de remise). Contre 1428€ au prix public auquel sera vendu le vélo après les campagnes de financement.