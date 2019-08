Qui n’a jamais été en galère de batterie, perdue au milieu de nulle part, sans prise de courant à disposition ? Les batteries portables viennent au secours des baroudeurs et on en entend parler depuis longtemps maintenant. Aujourd’hui nous allons vous parler de la Zendure A8QC, une batterie portable monstrueuse, disposant d’une capacité de pas moins de 26 800 mAh. Merci à Macway qui nous a permis d’avoir ce produit entre les mains !

Unboxing

De prime abord, l’emballage parait un peu cheap. Mais ne vous inquiétez pas, la batterie ne donne pas cette même impression. Elle est également bien protégée dans son emballage, et elle n’est pas laissée à l’abandon, car pas mal d’accessoires sont disponibles avec.

Au menu donc, une housse de transport affublé de la marque Zendure sur la face avant. Bien entendu le câble de rechargement, en micro USB, est présent. Sans prise secteur malheureusement. Et finalement, quelques petits stickers prônant les sorties nature sont dans le packaging !

Performances

J’ai eu l’occasion de tester cette batterie en conditions réelles, perdu dans le fin fond des gorges du Verdon. Et je dois dire, cette Zendure A8QC fait son travail de manière exemplaire !

Le petit écran permet de connaitre en temps réel la capacité restante de la batterie, et pour être honnête, je ne l’ai jamais vu ne serait-ce que s’approcher des 0%.

En termes de connectiques nous retrouvons 3 ports USB donc un bénéficiant de la technologie Qualcomm QuickCharge 3.0. Les 3 autres ports sont standards et délivrent quand même 2.1A pour une recharge relativement rapide.

Conclusion

Solide comme un roc, performante et endurante, voilà de nombreux adjectifs permettant de qualifier cette batterie portable Zendure A8QC. Attention par contre, cette batterie est à proscrire pour les longues randonnées, du fait de son poids non négligeable de presque 500g. Ses dimensions également sont XXL avec 120mm de largeur pour 74mm de largeur et 41mm de hauteur.

Si vous souhaitez mettre la main sur cette puissante batterie Zendure A8QC, rendez-vous sur le site de MacWay. Vous la trouverez à un tarif de 79.99€.

Zendure A8QC 79.99 € 8.5 Capacité 10.0/10

















Design 9.0/10

















Poids 6.0/10

















Connectivité 9.0/10

















Points positifs 4 ports USB dont un QC 3.0

Très grosse capacité (26 800mAh)) Points négatifs Le poids

Les dimensions

Le temps de chargement extrêmement long de la batterie Acheter chez MacWay