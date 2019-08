Comparaison du Samsung Galaxy Note 10 et Note 9 : faut-il vraiment l’acheter ?

Hier, le 07/08/2019, pendant l’Unpacked 2019 de Samsung, la marque coréenne a présenté les nouveaux Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+. Mais seulement, quelles sont les réelles différences par rapport au Samsung Galaxy Note 9 ? Voici la comparaison entre le Samsung Galaxy Note 10 et Note 9.

Avant de commencer, nous précisons qu’on ne parlera pas du Samsung Galaxy Note 10+ dans cet article. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur celui-ci, nous vous invitons à consulter cet article.

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Note 10 et Note 9

Les avantages entre les deux appareils sont surlignés en jaune.

Samsung Galaxy Note 10 :

Mesures : 151 x 71.8 x 7.9 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)

(Longueur x Largeur x Hauteur) Mesures S Pen : 5.8 × 4.35 × 105.08 mm (l x H x L)

(l x H x L) Poids : 168g

Poids S Pen : 3.04g

: Écran : Dynamic AMOLED de 6.3″ protégé par du Corning Gorilla Glass 5, compatible HDR10+ (401ppi, 1080 x 2280). Écran Infinity-O avec un trou au milieu de l’écran.

(401ppi, 1080 x 2280). Écran Infinity-O avec un trou au milieu de l’écran. Haut-parleurs : Stéréo AKG compatible Dolby Atmos et Dolby Digital Plus

SoC : Exynos 9825 octo-cœur cadencé à 2.73GHz (7nm)

Stockage : 256Go

256Go Mémoire vive : 8Go de RAM

8Go de RAM Caméras arrières : 12 (ouverture variable : f/ 1.5-2.4) +12 (Zoom Optique) +16(Ultra Grand Angle 123°) MP

Caméra Frontale : 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Batterie : 3500mAh rechargeable par USB Type-C (25W) ou recharge sans-fil (20W). L’appareil est capable de faire une recharge inversée

3500mAh rechargeable par USB Type-C Emplacement SIM : Double SIM (Nano+nano). PAS DE CARTE MICRO SD. Sur la version 5G, l’appareil ne peut accueillir qu’une seule carte Nano SIM.

Double SIM (Nano+nano). PAS DE CARTE MICRO SD. Sur la version 5G, l’appareil ne peut accueillir qu’une seule carte Nano SIM. Réseau : Catégorie 20 (jusqu’à 2048Mo en téléchargement et 150 en upload) ou 5G (selon la version)

Wifi : Oui, 802.11 a/b/g/n/ac/ ax (2.4/5.0GHz)

Oui, 802.11 a/b/g/n/ac/ (2.4/5.0GHz) Bluetooth : Oui, 5.0

Oui, 5.0 NFC : Oui, avec les services Samsung Pay, Google Pay mais aussi la compatibilité avec Via Navigo, l’abonnement des transports Parisiens.

Oui, avec les services Samsung Pay, Google Pay mais aussi la compatibilité avec Via Navigo, l’abonnement des transports Parisiens. Localisation : Oui, Galileo, Glonass, Beidou

Oui, Galileo, Glonass, Beidou Logiciel : One UI, Android Pie 9.0

One UI, Android Pie 9.0 Sécurité : Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes sous l’écran ultrasonique

Reconnaissance faciale, Autre : Résistance à l’eau IP68 (30 minutes à 1.5m de profondeur), Samsung DEX, optimisation synchronisation Windows 10 , refroidissement liquide, S Pen, Zoom Audio .

Résistance à l’eau IP68 (30 minutes à 1.5m de profondeur), Samsung DEX, , refroidissement liquide, S Pen, . Prix de sortie : 950€

Samsung Galaxy Note 9 :

Mesures : 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)

161.9 x 76.4 x 8.8 mm (Longueur x Largeur x Hauteur) Mesures S Pen : 5.7 x 4.35 x 106.37 (l x H x L)

5.7 x 4.35 x 106.37 (l x H x L) Poids : 201g

201g Poids S Pen : 3.1g

3.1g Écran : Super AMOLED de 6.4″ protégé par du Corning Gorilla Glass 5 compatible HDR10 (516ppi, 1440 x 2960). Pas d’encoche.

Super AMOLED de 6.4″ protégé par du Corning Gorilla Glass 5 compatible HDR10 Haut-parleurs : Stéréo

Stéréo SoC : Exynos 9810 octo-cœur cadencé à 2.7GHz (10nm)

Exynos 9810 octo-cœur cadencé à 2.7GHz (10nm) Stockage : 128 ou 512Go

128 ou 512Go Mémoire Vive : 6 ou 8 Go

6 ou 8 Go Caméras arrières : 12 (ouverture variable : f/1.5-2.4) + 12 (zoom optique) Mp

12 (ouverture variable : f/1.5-2.4) + 12 (zoom optique) Mp Caméra frontale : 8 Mp (f/1.7)

8 Mp Batterie : 4000mAh rechargeable par USB Type-C (15W) ou recharge sans-fil.

(15W) ou recharge sans-fil. Emplacement SIM : Double nano SIM ou 1 SIM + 1 Micro SD (jusqu’à 512 Go)

Réseau : Catégorie 18 (Téléchargement : 1200Mo, Upload : 200)

Catégorie 18 (Téléchargement : 1200Mo, Upload : 200) Wifi : Oui, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)

Oui, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz) Bluetooth : Oui, 5.0

Oui, 5.0 NFC : Oui,avec les services Samsung Pay, Google Pay mais aussi la compatibilité avec Via Navigo, l’abonnement des transports Parisiens.

Oui,avec les services Samsung Pay, Google Pay mais aussi la compatibilité avec Via Navigo, l’abonnement des transports Parisiens. Localisation : Oui, Galileo, Glonass, Beidou

Oui, Galileo, Glonass, Beidou Logiciel : One UI, Android Oreo 8.1 mis à jour vers Android Pie 9.0

One UI, Android Oreo 8.1 mis à jour vers Android Pie 9.0 Sécurité : Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes, capteur d’iris

Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes, Autre : Résistance à l’eau IP68 (30 minutes à 1.5m de profondeur), Samsung DEX, refroidissement liquide, S Pen, bouton Bixby, PRISE JACK

Résistance à l’eau IP68 (30 minutes à 1.5m de profondeur), Samsung DEX, refroidissement liquide, S Pen, bouton Bixby, Prix de sortie : 1009€(128Go) ou 1259€(512Go)

1009€(128Go) ou 1259€(512Go) Prix actuel : ~600€

Design : plus léger et compact

Cette année, le nouveau-né devient beaucoup plus léger. Son poids est de seulement 168g contre 201g du Galaxy Note 9. L’appareil est aussi plus compact. Les deux appareils ont une résistance à l’eau pendant 30 minutes jusqu’à 1.5m de profondeur (IP68). On regrette cependant que l’emplacement pour une carte Micro SD soit réservé cette année pour le Galaxy Note 10+ ce qui n’était pas le cas du Galaxy Note 9.

Enfin… Nous faisons part aussi de toutes nos condoléances pour la prise jack qui a officiellement disparue cette année d’autant plus que le constructeur se moquait de la pomme il y a quelque temps…

Écran : Trou ou pas trou ?

L’écran des Samsung Galaxy Note 10 et Note 9 sont très similaires. La seule différence se retrouve surtout au niveau de la technologie d’écran. En effet, le Galaxy Note 10 bénéficie d’une dalle Dynamic AMOLED contre le Super AMOLED du Note 9. Cette nouvelle dalle permet de proposer du HDR10+ ce qui est un point positif pour du multimédia.

En revanche, l’écran du Samsung Galaxy Note 10 perd en détail. En effet, sa définition maximale est de 401ppi (Pixel Per Inch) contre 516ppi du Galaxy Note 9. Oui, ce n’est qu’un détail, mais tout de même notable. Nous parlions de « définition maximale » car One UI bride par défaut l’écran en Full HD. De plus, sur cette taille d’écran (6.4″), il n’est pas nécessaire d’avoir autant de pixels. Tous ces pixels ne font qu’empirer l’autonomie et les performances du smartphone.

Enfin et malheureusement, comme le Samsung Galaxy S10e, l’écran est percé et laisse un trou au milieu de l’appareil qui abrite la caméra frontale. Dans l’idée, ceci permet d’avoir une plus grande surface d’affichage, mais en réalité, Android n’est pas du tout optimisé pour ces nouveaux écrans et il est préférable d’avoir un écran sans encoche.

Un capteur d’empreintes sous l’écran au détriment du capteur d’iris.

Le capteur d’iris des précédents modèles a reçu énormément de critiques notamment au niveau de sa lenteur. Problème résolu puisque la marque coréenne équipe le Galaxy Note 10 d’un capteur d’empreintes sous l’écran ultrasonique qui est beaucoup plus rapide. Si vous préférez la reconnaissance faciale, l’option est toujours proposée dans One UI.

Performances et autonomie : perd en quantité, mais gagne en efficacité

Le processeur du Samsung Galaxy Note 10 passe d’une gravure de 10nm au 7nm. Cette gravure permet de mieux gérer l’efficacité énergétique de l’appareil. Par conséquent, la marque a décidé de baisser la taille de la batterie. Il ne devrait pas y avoir de répercutions par rapport au Galaxy Note 9 de ce côté-là.

Du côté de la recharge, le fabricant a écouté les critiques cette année. Le Samsung Galaxy Note 10 est compatible avec la recharge rapide Power Delivery 3.0 à 25W. De même pour la recharge sans-fil à 20W. Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 9 ne proposait que la recharge rapide via le port USB Type-C et allait jusqu’à 15W maximum. Enfin, notez que le nouveau né propose la recharge sans-fil inversée qui vous permet de recharger n’importe quel appareil compatible Qi.

Caméra : un troisième capteur pour des clichés à 123°

3, c’est le nombre de capteurs photo que propose le Galaxy Note 10. Ils sont presque similaires au Note 9 sauf pour le troisième capteur qui permet de prendre des photos ultra grand angle à 123°. Sinon, le résultat final devrait se rapprocher au Note 9.

Connectivité : une exposition vers le futur avec la 5G.

Durant la conférence d’annonce, deux variantes du Samsung Galaxy Note 10 ont été présentées, une en 4G et une autre en 5G. Celle en 4G est désormais en catégorie 20 avec un débit jusqu’à 2Go en téléchargement tandis que celle en 5G est plutôt ici pour l’avenir du smartphone.

Les bandes 5G n’étant pas beaucoup déployées, la version 5G n’est pas vraiment utile au moment où nous écrivons cet article.

Avis de la rédaction

Si vous possédez déjà le Samsung Galaxy Note 9, nous vous conseillons vivement de le garder encore quelques années. Les différences ne sont pas exorbitantes, l’investissement n’est pas utile.

Cependant, si vous avez un appareil qui commence à dater et qu’il ne remplit plus vos besoins, nous vous conseillons plutôt le Samsung Galaxy Note 10 qui profitera d’un support logiciel plus long. Si malgré cela, vous préférez prendre le Galaxy Note 9, il est disponible aux alentours de 600€ chez de nombreux commerçants dont Amazon.

Source : Samsung