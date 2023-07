Prime Days : Les aspirateurs robots Yeedi à -30% ! Un Robot aspirateur à 169€

Amateurs de propreté et de technologie, attention ! Nous avons trois offres spéciales pour vous. Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur robot performant, vous êtes au bon endroit. Nous avons déniché des offres exceptionnelles sur les aspirateurs robots Yeedi. Préparez-vous à être ébloui !

🧹 Yeedi vac hybrid : Un aspirateur robot laveur à un prix imbattable 🧹

Le Yeedi vac hybrid est un aspirateur robot laveur qui ne fait aucun compromis sur la performance. Avec une puissance d’aspiration de 2000Pa, il nettoie efficacement votre maison, laissant vos sols impeccables. De plus, il est doté d’une fonction de lavage, ce qui le rend encore plus pratique.

Le Yeedi vac hybrid est actuellement en promotion. Son prix d’origine est de 239.99€, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 169.99€, soit une réduction de 29%. Cette offre est valable du 7 juillet 2023 00:05 AM MEST au 12 juillet 2023 11:55 PM MEST.

🧹 Yeedi Floor 3 Station : Un aspirateur robot laveur haut de gamme à un prix exceptionnel 🧹

Le Yeedi Floor 3 Station est un aspirateur robot laveur qui offre une performance de nettoyage supérieure. Avec une puissance d’aspiration de 5100 Pa, il nettoie efficacement même les saletés les plus tenaces. De plus, il est doté d’une station de nettoyage automatique, ce qui le rend encore plus pratique.

Le Yeedi Floor 3 Station est actuellement en promotion. Son prix d’origine est de 799.99€, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 579.99€, soit une réduction de 28%. Cette offre est valable du 7 juillet 2023 00:05 AM MEST au 12 juillet 2023 11:55 PM MEST.

🧹 Yeedi vac Max : Un aspirateur robot laveur puissant à un prix défiant toute concurrence 🧹

Le Yeedi vac Max est un aspirateur robot laveur qui offre une performance de nettoyage supérieure. Avec une puissance d’aspiration de 3000 Pa, il nettoie efficacement même les saletés les plus tenaces. De plus, il est doté d’une fonction de détection de tapis, ce qui le rend encore plus pratique.

Le Yeedi vac Max est actuellement en promotion. Son prix d’origine est de 299.99€, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 199.99€, soit une réduction de 33%. Cette offre est valable du 7 juillet 2023 00:05 AM MEST au 12 juillet 2023 11:55 PM MEST.

Alors, qu’attendez-vous ? Ces offres sont trop bonnes pour être ignorées. Profitez de ces occasions pour vous offrir un aspirateur robot Yeedi à un prix défiant toute concurrence. Faites vite, le temps est compté !