Talking Flower : Nintendo transforme la fleur parlante de Super Mario Bros. Wonder en objet collector ! 

Oui, vous ne rêvez pas : Nintendo a un gadget mignon de plus ! Lors de son Nintendo Direct de septembre, la firme a surpris les joueurs en dévoilant un produit inédit inspiré d’un personnage marquant de Super Mario Bros. Wonder : la Talking Flower. Cette fleur, connue pour ses répliques humoristiques dans le jeu, va désormais prendre vie dans un objet physique qui parlera réellement. On fait le point.

La Talking Flower, un objet parlant… mais pas interactif ?

La Nintendo Direct de la semaine dernière n’était pas seulement réservée aux jeux : c’était également une occasion pour Nintendo de présenter quelques-uns de ses prochains produits dérivés à sa communauté. Et parmi eux, il y avait un objet inattendu, mais toujours rattaché à l’univers Mario : la Talking Flower. Si vous avez déjà joué à Super Mario Bros. Wonder, vous êtes sûrement familiers à la petite fleur parlante qui vous guide tout au long de votre parcours. Et aujourd’hui, ce petit sidekick sort de l’écran, pour embellir le bureau des fans de Nintendo.

La version présentée par Nintendo reprend donc le design fidèle de la Talking Flower et diffuse plusieurs phrases emblématiques enregistrées par les comédiens du jeu. Cependant, un point à noter : il ne s’agit pas d’un gadget connecté ni d’une IA conversationnelle. L’objet n’interagit pas avec l’utilisateur, il se contente de jouer des répliques à intervalles réguliers ou de manière aléatoire. Il reste donc un produit avant tout décoratif, destiné aux collectionneurs.

Voici un petit aperçu du petit gadget :

Une sortie prévue pour le printemps 2026

Nintendo a confirmé que le Talking Flower sera disponible au printemps 2026, sans préciser de date exacte ni de prix. Il n’a pas encore été confirmé si l’objet sera proposé en édition limitée, s’il existera plusieurs modèles ou si des bundles avec les jeux de la franchise seront disponibles. Les prochaines annonces de Nintendo devraient lever le voile sur ces points.