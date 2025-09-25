Actualités

L’accessibilité numérique simplifiée : une avancée majeure avec Evinced

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 24 septembre 2025
Evinced facilite l’accessibilité numérique grâce à ses nouveaux outils pour développeurs.

L’accessibilité numérique évolue grâce à de nouveaux outils pensés pour les développeurs de sites web et d’applications mobiles. Désormais, plus besoin d’être expert pour proposer un code accessible à tous. Evinced, acteur majeur de l’accessibilité, lance une offre innovante qui simplifie le travail des équipes tech. Découvrons ensemble comment ces solutions vont transformer la façon de coder.

Les nouveaux outils d’Evinced révolutionnent l’accessibilité numérique

Evinced dévoile ses outils PCM et son chatbot pour guider les développeurs durant tout le cycle de création. Même ceux qui ne maîtrisent pas l’accessibilité peuvent désormais garantir un code sans barrière pour les utilisateurs en situation de handicap. Grâce à l’intégration dans les systèmes de codage IA comme GitHub Copilot, il suffit de suivre les suggestions d’Evinced pour :

  • planifier les projets accessibles dès le début,
  • recevoir des recommandations en temps réel adaptées au langage du projet,
  • tester et corriger le code automatiquement avant publication.

Le processus se fait en quelques minutes, sans ajouter de travail supplémentaire, tout en respectant les normes d’accessibilité.

Des solutions d’IA pour coder accessible sans expertise préalable

Les IA traditionnelles produisent encore souvent du code peu accessible. Les outils PCM d’Evinced, eux, intègrent directement l’expertise en accessibilité dans les assistants de codage. Ils accompagnent les développeurs à chaque étape :

  1. Planification : conseils précis dès la demande de tâche,
  2. Construction : extraits de code adaptés,
  3. Tests : détection des problèmes et propositions de correction,
  4. Correction : intégration des modifications en un clic.

Cette solution réduit ainsi les efforts et les délais pour respecter les standards du secteur, sans formation spécifique.

Le chatbot d’Evinced : assistance et correction instantanées

Si l’organisation ne travaille pas encore avec des assistants IA, le chatbot d’Evinced prend facilement le relais. Il s’intègre directement dans l’espace de développement (VS Code) et répond aux questions sur l’accessibilité, à l’endroit où travaille le développeur. Grâce à lui, on corrige et améliore le code instantanément, selon les besoins du projet. Il adapte même ses conseils aux règles propres à chaque entreprise et suit des exigences de sécurité élevées. Les tests autonomes réalisés avec le chatbot montrent qu’il surpasse largement ChatGPT et d’autres outils déjà connus.

En résumé, les nouveaux outils d’Evinced définissent une nouvelle norme pour l’accessibilité numérique. Ils rendent la création de sites et d’applis inclusifs plus facile, rapide et fiable, peu importe le niveau d’expertise du développeur. Cette avancée marque un véritable tournant pour les entreprises soucieuses de l’accessibilité et de l’innovation.

