Innovation spectaculaire : la Galaxy Tab S11 booste votre créativité et productivité

24 septembre 2025
2 minutes de lecture
Samsung dévoile la série Galaxy Tab S11

Samsung continue d’imprimer sa marque sur le marché des tablettes avec sa toute nouvelle série Galaxy Tab S11. Cette nouvelle génération, composée des Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra, promet une expérience résolument tournée vers la productivité et la créativité, le tout boosté par l’intelligence artificielle Galaxy AI et un design tout en finesse. Mais que proposent vraiment ces nouveautés ? On fait le point.

Des outils intelligents au service de la créativité

La série Galaxy Tab S11 débarque avec One UI 8, le nouveau système de Samsung, et sa gestion avancée de l’IA. Désormais, la tablette comprend ce que vous écrivez, dites ou montrez, et répond de façon contextuelle. Par exemple, l’outil Gemini Live autorise le partage de ce que vous voyez ou filmez en temps réel. Il suffit de montrer votre écran ou un objet pour que l’IA reconnaisse et explique le contenu.

Autre nouveauté de taille, le S Pen fait peau neuve. Sa pointe conique améliore la prise en main, l’inclinaison et la précision. En un clic, pensez, dessinez ou éditez grâce aux Outils rapides ou Pensebête intégrés. Pour ceux qui jonglent entre réunion, prise de notes et restitution de cours, la série Galaxy Tab S11 devient leur meilleur allié.

Multitâche et productivité sur grand écran

La nouvelle version de Samsung DeX donne un vrai coup de jeune au multitâche. Connectez un second écran pour transformer la tablette en véritable centre de travail. Créez jusqu’à 4 espaces de travail dédiés : travail, loisirs, création, tout devient possible. Passez d’une application à une autre, déplacez des fichiers, tout se fait sans ralentissement grâce au nouveau processeur 3 nm de la Galaxy Tab S11 Ultra, qui brille par sa puissance et son efficacité thermique.

Associée à la Book Cover Slim et accessible à tout moment via la touche Galaxy AI, la tablette s’impose comme un poste de travail mobile ultra complet. Un vrai bureau portatif pour utilisateurs exigeants !

Tout pour libérer votre potentiel créatif

Outre les avancées matérielles, Samsung mise gros sur l’écosystème d’applications. Les applications premium comme Goodnotes (gratuit un an), Clip Studio Paint (6 mois d’essai), LumaFusion et Notion sont offertes ou proposées à des tarifs privilégiés pour les nouveaux acheteurs. De la prise de notes à la création artistique en passant par la gestion de projets, tout est déjà fourni.

Enfin, l’écran Dynamic AMOLED 2X (jusqu’à 1600 nits !) assure une qualité d’affichage optimale en toutes circonstances. Avec ses 5,1 mm d’épaisseur pour l’Ultra, la série Galaxy Tab S11 allie légèreté et robustesse.

La Galaxy Tab S11 et la Tab S11 Ultra seront disponibles dès le 4 septembre en gris ou argent. Prêt à adopter la tablette connectée la plus polyvalente de la rentrée ? Dites-nous en commentaire comment vous comptez l’utiliser, et partagez l’info autour de vous !

