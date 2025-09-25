Actualités

Aurionpro Solutions signe un contrat majeur et crée 150 emplois au Royaume-Uni

il y a 1 minuteDernière mise à jour: 24 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Aurionpro Solutions investit au Royaume-Uni et lance une plateforme de crédit IA.

Aurionpro Solutions fait sensation en Europe ! La société annonce un contrat stratégique avec une grande institution financière britannique, marquant un tournant dans son développement. Grâce à des investissements et à une technologie de pointe, l’entreprise s’affirme comme un leader de l’intelligence artificielle appliquée au secteur financier. Explorons les grandes lignes de cette expansion.

aurionpro solutions accélère son expansion sur le marché européen

Aurionpro Solutions franchit une étape majeure avec son entrée sur le marché européen. Suite à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde, l’entreprise investit plus de 20 millions de livres sterling pour implanter son siège au Royaume-Uni. Cet investissement entraînera la création de plus de 150 emplois qualifiés sur trois ans. Il montre la volonté de la société d’apporter ses innovations technologiques au marché européen.

une plateforme d’évaluation de crédit optimisée par l’IA

La grande nouveauté ? Aurionpro Solutions va déployer une plateforme d’évaluation de crédit basée sur l’IA. Cette solution, fournie grâce à Arya.ai, remplace les systèmes traditionnels de souscription. Elle promet la simplification des process, la réduction des risques et un gain de temps significatif. Selon l’entreprise, cette évolution permet aux institutions financières de prendre de meilleures décisions, plus rapidement et de façon plus sûre.

création d’emplois et investissements majeurs au royaume-uni

L’expansion d’Aurionpro ne s’arrête pas à la technologie. Le groupe s’engage fortement dans l’économie locale. Il prévoit l’ouverture de laboratoires de R&D spécialisés en IA, en partenariat avec les universités britanniques. Cette initiative vise à développer des technologies de transport et d’intelligence artificielle de nouvelle génération. Elle s’inscrit aussi dans le mouvement mondial pour une « Safe Superintelligence », garantissant une IA sûre, transparente et éthique.

Aurionpro Solutions renforce donc sa présence en Europe, en misant sur l’innovation, la création d’emplois et l’éthique dans l’IA. La société se positionne ainsi comme un acteur incontournable, prêt à transformer le secteur financier grâce à des solutions intelligentes et responsables. Suivons de près les prochaines étapes de ce géant technologique en pleine ascension.

Lisez notre dernier article tech : La machine : Inutile, irrésistible.

