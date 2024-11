Nintendo annonce la fermeture de l’eShop en Chine

Vous résidez en Chine et vous avez une Nintendo Switch ? Eh bien, une mauvaise nouvelle vous attend : dans quelques mois, vous ne pourrez plus acheter de jeux dématérialisés ! Hier, Nintendo a annoncé la fermeture imminente de l’eShop dans le pays. Cette décision marque un tournant majeur pour les joueurs chinois, qui n’auront plus un accès direct à des centaines de titres numériques sur la Nintendo Switch. Et ce, à quelques mois de l’annonce de la Switch 2. Qu’est-ce qui c’est passé ? Réponse ci-dessous.

Voir aussi : La Chine dévoile Tiangong, le premier robot humanoïde open source

Nintendo eShop fermé : la loi “anti-jeux vidéo” de la Chine derrière ?

Depuis quelques années, la Chine a engagé une véritable guerre contre l’addiction aux jeux vidéo chez les jeunes. Le gouvernement a alors introduit des règles visant à limiter les microtransactions dans les jeux ou encore réduire le temps de jeu en ligne à une heure par jour. C’est sans doute dans cette perspective que Nintendo a décidé de fermer l’eShop en Chine, bien qu’il n’ait pas encore cité une raison spécifique.

C’est donc officiel : les services eShop et Nintendo Switch Online chinois fermeront au début de l’année 2026. Cette décision apportera un changement majeur pour les possesseurs de la Switch résidant dans le territoire. À partir du 1er avril 2026, ils ne pourront plus accéder à la boutique et acheter des jeux/démos. Nintendo bloquera également l’achat des codes en ligne, empêchant les utilisateurs de racheter des DLC ou d’autres articles pour lesquels ils disposent d’un code. Enfin, tout prendra fin le 15 mai 2026, le jour où Nintendo fermera tous les services en ligne pour la Switch en Chine.

Néanmoins, en guise de consolation, Nintendo offre jusqu’à quatre jeux gratuits aux utilisateurs de WeChat. Ces derniers seront utilisables entre le 27 novembre 2024 et le 31 mars 2026. Les voici :

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Party

Mario Tennis Aces

Yoshi’s Crafted World

Flexible Brain School

Dr. Kawashima’s Brain Exercises

Kirby Star Allies

New Pokemon Snap

Pokemon Go! Pikachu

Pokemon Let’s Go! Eevee

Nous attendons encore plus de précisions de la part de Nintendo quant aux raisons de la fermeture de l’eShop en Chine. Cette décision impactera sûrement l’avenir de la Switch 2 dans le territoire, considéré comme le plus grand marché vidéoludique du monde.