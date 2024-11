La Chine dévoile Tiangong, le premier robot humanoïde open source

Dans une décision audacieuse qui pourrait redéfinir l’avenir de la robotique, la Chine met Tiangong à disposition du public en open source. Ce robot humanoïde, conçu par le Beijing Humanoid Robot Innovation Center, promet de rendre la robotique plus accessible et collaborative. Mais pourquoi cette initiative suscite-t-elle autant d’enthousiasme ?

Tiangong, un chef-d’œuvre de technologie qui dépasse l’imaginaire

Tiangong (qui signifie « palais céleste » en chinois) est conçu pour allier puissance et agilité. Il se distingue par ses caractéristiques hors du commun. Pesant seulement 43 kg, il atteint une vitesse constante de 6 km/h et mesure 163 cm. Soit, une taille proche de celle d’un humain. Mais ce n’est pas tout. Avec une puissance de calcul de 550 billions d’opérations par seconde, il exécute des tâches complexes avec une fluidité remarquable.

Grâce à une combinaison de capteurs visuels, d’un système de vision 3D et d’une unité de mesure inertielle (IMU) de haute précision, Tiangong navigue avec une précision impressionnante. Il gravit des pentes, s’adapte à des surfaces irrégulières et peut même se relever après une chute, un exploit encore rare pour les robots humanoïdes. Ces capacités le placent au sommet des innovations actuelles en robotique.

Pourquoi est-ce que rendre ce robot humanoïde open-source change tout ?

L’annonce de son passage en open-source est une étape clé. Ce choix stratégique permet aux chercheurs, ingénieurs et entreprises de s’approprier cette technologie, d’y contribuer et de la faire évoluer. Le Beijing Humanoid Robot Innovation Center met à disposition deux versions : Tiangong 1.0 LITE, plus légère, et Tiangong Pro, plus avancée. Les plans structurels, systèmes logiciels et conceptions électriques seront accessibles d’ici la fin de l’année, facilitant ainsi l’innovation à grande échelle.

Ce modèle collaboratif présente des avantages majeurs comme :

La réduction des coûts et délais de développement ;

La multiplication des initiatives autour de l’IA et de la robotique ;

Et l’accélération de l’intégration des robots dans les foyers, entreprises et espaces publics.

En démocratisant l’accès à cette technologie, la Chine pourrait devenir un moteur pour l’ensemble du secteur.

La Chine, leader mondial de la robotique humanoïde

Avec des annonces comme celle-ci, la Chine affirme sa position dominante dans l’industrie robotique. En novembre 2023, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a dévoilé des objectifs ambitieux : produire en masse des robots humanoïdes dès 2025 et créer des machines capables d’apprendre et de réfléchir d’ici 2027.

Les zones industrielles comme celle de Pékin jouent un rôle clé en regroupant des acteurs majeurs tels que UBtech Robotics et Unitree. Avec Tiangong, elles franchissent une étape supplémentaire en visant une collaboration mondiale.