2XKO : le jeu de combat de Riot sera bientôt disponible en accès anticipé

Après plusieurs semaines en bêta fermée, Riot Games s’apprête enfin à faire entrer 2XKO dans la cour des grands. Le studio derrière League of Legends et VALORANT a confirmé que son jeu de combat en 2v2 sera disponible pour tout le monde en Early Access. Mais pas tout : il promet également un roster étoffé, un modèle saisonnier ambitieux et surtout, sa forte volonté de s’installer sur la scène compétitive. Fans de fighting games, asseyez-vous : Riot a beaucoup de choses à nous dire !

Tout ce qu’il y a à savoir sur l’accès anticipé de 2XKO

Le 23 septembre, Riot Games a annoncé que 2XKO entrerait en accès anticipé le 7 octobre 2025 avec le lancement de la saison 0. Comme pour la bêta fermée, cette phase sera exclusivement disponible sur PC Windows via le client Riot. Cette fois, il n’y aura plus de code d’invitation : tout le monde pourra donc télécharger et doser sur 2XKO sans aucune contrainte.

Au lancement, 2XKO proposera 10 champions jouables, soit un de plus que l’actuelle bêta. Riot inaugure également une structure en saisons, avec une « Season 0 » qui servira de terrain d’expérimentation avant l’arrivée de la première saison officielle début 2026. Chaque saison devrait introduire un nouveau champion, un reset du mode classé et un Battle Pass, garantissant un renouvellement constant du contenu et un suivi régulier.

Et ce n’est pas tout. Parallèlement à l’early access, Riot et 2XKO présentent First Impact, un programme officiel de soutien à la FGC. Ce dernier parrainera 22 tournois communautaires en Amérique, en Europe et en Asie jusqu’à la fin de 2025. Ces événements seront une combinaison de formats en ligne, hors ligne et locaux, avec des bonus directs sur la cagnotte offerts par Riot.

Le premier tournoi soutenu par Riot sera à l’EVO France. Il se déroulera à Nice, en France, du 10 au 12 octobre 2025.

“L’accès anticipé marque le début d’un nouveau chapitre pour 2XKO”, déclare Tom Cannon, producteur exécutif du jeu. “Merci à tous ceux qui ont participé à la bêta fermée. Votre énergie et vos commentaires ont déjà rendu le jeu plus fort, et nous sommes maintenant prêts à passer à l’étape suivante. L’accès anticipé n’est qu’un début, et nous sommes impatients de montrer aux joueurs tout ce que nous leur réservons.”

Rendez-vous donc sur PC le 7 octobre !