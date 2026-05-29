AORUS MASTER 16 séduit avec des performances et une IA bluffantes

L’arrivée du AORUS MASTER 16 marque un tournant dans l’univers des ordinateurs portables de jeu. Cette nouvelle machine de GIGABYTE combine puissance, intelligence artificielle et design ultrafin. Cette alliance promet des performances dignes d’un PC de bureau dans un format mobile et élégant. Voyons de plus près ce que propose ce nouveau venu.

Des performances optimisées par IA pour le gaming et la création

Le AORUS MASTER 16 se distingue par sa capacité à répondre à toutes les attentes des joueurs et des créateurs. Il propose un processeur AMD Ryzen 9 9955HX3D et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090. Ce duo offre ainsi une puissance comparable à celle d’un ordinateur fixe. De plus, la présence du Switch MUX facilite le passage entre les modes graphiques pour optimiser l’expérience, selon les besoins. Grâce à ses capacités en intelligence artificielle, l’ordinateur peut gérer des flux de travail avancés et accélérer la création de contenu.

Un écran OLED 16 pouces haute précision pour images immersives

L’écran du AORUS MASTER 16 est un véritable atout. Il s’agit d’une dalle OLED de 16 pouces au format 16:10, offrant une résolution 2,5K. Sa fréquence de rafraîchissement atteint 240 Hz, ce qui garantit une fluidité parfaite. Les couleurs éclatantes et le contraste élevé, jusqu’à 1 000 000:1, assurent des images précises et immersives. Les certifications telles que Pantone Validated ou Dolby Vision confirment la qualité de l’affichage, aussi bien pour le jeu que pour la création audiovisuelle.

Un refroidissement avancé pour des sessions longues et stables

Pour maintenir la puissance sans surchauffe, le AORUS MASTER 16 intègre la technologie WINDFORCE INFINITY EX. Cette solution associe une chambre à vapeur innovante et un ventilateur intelligent. Elle offre une dissipation thermique de haut niveau, permettant au système d’atteindre 230 W de puissance tout en restant silencieux. Ainsi, l’utilisateur profite de longues sessions de jeu ou de travail sans craindre de baisse de performance.

L’agent IA GiMATE : gestion intelligente et créative du système

Au centre de l’expérience, on retrouve GiMATE, l’agent d’intelligence artificielle conçu par GIGABYTE. Cet assistant exclusif gère l’optimisation du système en continu. Il propose des outils dédiés à la gestion de projets créatifs et de codage. GiMATE Creator facilite l’utilisation de modèles d’images génératifs en local. GiMATE Coder accélère la génération et la correction de code. Grâce à ce compagnon, chaque utilisateur gagne en productivité et en confort.

En résumé, le AORUS MASTER 16 place la barre très haut pour les ordinateurs portables de jeu et de création. Entre sa puissance, son écran exceptionnel et son intelligence artificielle embarquée, il offre une expérience complète et innovante. Il répond ainsi parfaitement aux besoins des gamers et des professionnels de la création exigeants. Une nouvelle référence sur le marché à suivre de près.

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